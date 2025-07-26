احذر.. هذه الأعراض الجلدية تشير إلى مشكلة في القلب

كتب – سيد متولي

لا يأخذ قلبك والأوعية الدموية يومًا راحة أبدًا، ومع ذلك نادرًا ما يشكون حتى تتفاقم المشكلة، يحب أطباء الأمراض الجلدية في المستشفيات التابعة لجامعة هارفارد أن يقولوا، "إذا كنت تريد فحص القلب مبكرًا، فانظر إلى الجلد "، تدعم الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) هذه النصيحة، والتي تسرد عشرات الأدلة السطحية التي تظهر أحيانًا قبل أشهر - أو حتى سنوات - من ألم الصدر أو ضيق التنفس.

تتراوح هذه الأدلة من أصابع القدم الزرقاء إلى نتوءات الجفن الشمعية، والتغيرات الطفيفة في الأظافر، والطفح الجلدي غير المعتاد، وتغير لون الساق المستمر، وكل منها يلمح إلى نوع مختلف من الضغط داخل الجهاز القلبي الوعائي، لا يؤكد اكتشافها الإصابة بأمراض القلب، ولكنه يجب أن يدفعك إلى حجز فحص طبي بينما لا يزال هناك وقت لتغيير الأمور ومنع المضاعفات التي قد تهدد الحياة من خلال التشخيص المبكر والتدخل، بحسب تايمز أوف إنديا.

كيف ولماذا يظهر الجلد مشاكل القلب؟

قد تُشير بعض تغيرات الجلد إلى مشاكل في القلب، وتشمل هذه التغيرات التورم، وتغير لون الجلد (كأن يتحول إلى الأزرق أو الأرجواني)، ونموّات غير طبيعية.

مع أن هذه العلامات لا تُؤكد الإصابة بأمراض القلب، إلا أنها قد تستدعي زيارة الطبيب لإجراء مزيد من الفحوصات.

تمر الأوعية الدموية عبر كل مليمتر من الجلد، عندما يتباطأ دوران الدم، أو يرتفع الضغط، أو يسد الكوليسترول تلك الأوعية الدقيقة، غالبًا ما تظهر تغيرات على سطح الجلد.

قد تتجمع السوائل في الكاحلين، وقد يتحول لون الأنسجة التي تعاني من نقص الأكسجين إلى الأزرق، أو قد تبرز رواسب دهنية تحت جلد الجفن الرقيق، ولأن أطباء الجلد يلاحظون هذه العلامات أثناء الفحوصات الروتينية، فقد يكونون أول من يشتبه في وجود مشكلة قلبية كامنة - حتى قبل أن يشعر المريض بضيق في التنفس عند صعود الدرج.

12 تحذيرًا جلديًا من مشاكل القلب لا يجب تجاهلها

التورم المستمر في القدمين وأسفل الساقين: يشير السائل الزائد إلى أن القلب لا يضخ الدم بقوة كافية، ما يسمح للدم بالتراكم.

بقع زرقاء أو أرجوانية لا تتحول إلى اللون الوردي: تسمى هذه الحالة بالزرقة، وهذا يعني أن الدم لا يحمل (أو يسلم) كمية كافية من الأكسجين.

نمط شبكي أزرق أرجواني على الذراعين أو الساقين: يمكن أن يشير التزرق الشبكي إلى انسداد الشرايين الصغيرة بسبب الكوليسترول.

نمو شمعي أصفر برتقالي اللون حول العينين أو المفاصل: تشير الزانثلازما وغيرها من الأورام الزانثومية إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول بشكل خطير.

مجموعات من النتوءات الشمعية الشبيهة بالبثور والتي تظهر بين عشية وضحاها: عادة ما تصاحب ظهور الزانثوما المتفجرة ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية أو مرض السكري غير المنضبط.

أظافر منحنية للأسفل مع أطراف أصابع منتفخة: تُعرف هذه الحالة باسم التقوس، وتظهر غالبًا عندما يؤدي مرض القلب أو الرئة المزمن إلى تقليل توصيل الأكسجين.

خطوط رفيعة حمراء أو أرجوانية متشققة أسفل الأظافر: يمكن أن تأتي الجلطات الصغيرة (نزيف الشظايا) من التهاب الشغاف، وهو عدوى داخل القلب.

ظهور كتل شمعية ناعمة في أي مكان على الجسم: قد تشير إلى تراكم البروتين (داء النشواني الجهازي) الذي يؤدي إلى تصلب عضلة القلب.

عقيدات مؤلمة بحجم حبة البازلاء على الأصابع أو أصابع القدم: تعتبر عقد أوسلر كلاسيكية لالتهاب الشغاف المعدي؛ فهي ترتفع بسرعة وتسبب الألم عند اللمس.

بقع بنية حمراء غير مؤلمة على راحة اليد أو باطن القدمين: آفات جانواي هي إشارة أخرى لنفس عدوى القلب، ولكن دون الألم.

طفح جلدي مسطح ذو حواف حلقية بالإضافة إلى حمى عند الطفل: هي مضاعفات ما بعد التهاب الحلق والتي تترك ندوبًا على صمامات القلب.

الشفاه المتشققة والنازفة والطفح الجلدي على الجسم عند الأطفال الصغار: علامات مميزة لمرض كاواساكي، وهو مرض التهابي يمكن أن يؤدي إلى تضخم الشرايين التاجية.

ماذا تفعل إذا لاحظت أحد هذه الأدلة؟

أولًا، لا داعي للذعر، قد تنشأ العديد من هذه العلامات، وخاصةً التورم، أو التزرق، أو علامات الشظايا، لأسباب غير قلبية، مثل تناول أدوية جديدة، أو إصابات طفيفة، أو حتى يوم بارد.

ومع ذلك، فهي تُبرر زيارة الطبيب لأن أمراض القلب المبكرة تستجيب للعلاج بشكل أفضل بكثير، قد يطلب طبيبك فحوصات دم (لفحص الكوليسترول، أو الدهون الثلاثية، أو علامات العدوى)، أو تخطيط صدى القلب، أو تصوير الأوعية الدموية، في هذه الأثناء، احتفظ بسجل صور لأي تغيرات جلدية؛ فالصور تساعد الأطباء على تتبع تطور الحالة وتحديد ما إذا كان ينبغي عليك التوجه سريعًا إلى طبيب قلب.

5 أطعمة شائعة تفسد رشاقتك ليلا.. ابتعد عنها قبل النوم

من مطبخك.. 6 وتوابل بسيطة تذيب الدهون وتحميك من السرطان

تنقي رئتيك.. 6 مشروبات تحارب آثار التلوث على الجسم

لماذا تشعر أن أحدا يراقبك وأنت جالس بمفردك؟ السبب مفاجأة

6 أخطاء في الإفطار تسرق طاقتك من أول ساعة.. احذرها