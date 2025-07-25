عدو خفي في مطبخك.. طعام شائع يدمر البنكرياس

كتبت- نرمين ضيف الله:

يمكن أن يكون الطعام داخل مطبخك آمنًا وبسيطًا، لكن هناك أعداء خفيين يكمنون في بعض الأطعمة والمشروبات التي تستهلكها يوميًا.

هذه العادة تتلف صحة البنكرياس تدريجيًا، فتؤدي إلى التهابات خطيرة أو اضطرابات مزمنة في السكر وصحة البنكرياس دون أن تشعر بذلك.

ووفق لموقعي MedicalNewsToday وVerywell Health فإن هذه الأطعمة تتمثل فيما يلي:

الدهون غير الصحية عبء مضاعف على البنكرياس

المنتجات المقلية، والمارجرين، والجبن الدسم ترهق البنكرياس داخل جسمك، لأن هذا العضو يضطر لإفراز كميات كبيرة من الإنزيمات لهضم هذه الدهون، مما يزيد من خطر التهاب البنكرياس أو تلفه.

السكريات المكررة والمشروبات الحلوة

"السكر الأبيض" والمشروبات الحلوة تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر، مما يجبر البنكرياس على العمل الزائد لإفراز الإنسولين.

الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء

اللحوم المعالجة مثل النقانق، واللحوم الحمراء الدسمة والمعلبة، تحتوي على مواد حافظة ودهون مشبعة، شهيرة بتسبّبها للالتهابات وتعرقل أداء البنكرياس، وقد ترتبط حتى بزيادة خطر الإصابة بأورام البنكرياس.

المشروبات المحلاة

تناولها بشكل منتظم، حتى بكمية معتدلة، قد يؤدي إلى تهيج والتهاب البنكرياس، وقد يسبب أضرارًا دائمة تشمل جلطات دموية أو تندّبًا في الأنسجة.

الدهون المتحولة

موجودة في الزبدة الصناعية، المخبوزات التجارية، والمأكولات المقلية، تعزز من الالتهابات وتعوق أداء البنكرياس على المدى الطويل.

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