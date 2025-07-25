لا تتجاهلها.. 9 أعراض مبكرة لسرطان العظام

كتبت: رودينا ضوه

يظهر الجسم علامات تحذيرية مبكرة تنذر بوجود مشكلة صحية خطيرة، وسرطان العظام من الأمراض التي تبدأ بأعراض خفيفة قد لا تؤخذ على محمل الجد، تجاهل هذه الإشارات قد يؤدي إلى تفاقم الحالة وصعوبة العلاج، لذلك، من الضروري الانتباه إلى ما يشعر به الجسم وعدم التقليل من شأن الأعراض التي قد تبدو بسيطة.

ألم العظام المستمر: ألم يتفاقم تدريجيًا، وغالبًا ما يكون أسوأ في الليل، مع إحساس بالخفقان أو الألم أو الطعن، وفقًا لموقع timesofindia.

كتلة أو تورم: كتلة صلبة أو ناعمة في المنطقة المصابة، مع تورم غير مبرر حول العظم.

مشاكل الحركة: صعوبة في التحرك، خاصة إذا كان التورم بالقرب من المفصل، مما يحد من المرونة ويسبب الألم أثناء الأنشطة اليومية.

التعب والحمى: الشعور بالتعب أو الإصابة بحمى منخفضة الدرجة، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بألم في الجسم أو انزعاج عام.

كتلة مرئية: كتلة ناعمة ودافئة على عظمة في الذراعين أو الساقين أو الصدر أو الحوض.

الألم أثناء أداء الأنشطة: ألم في الذراع أو الساق المصابة عند رفع أي شيء أو تحريك ذراعك.

كسور غير مبررة: عظام مكسورة دون أي إصابة.

فقدان الوزن غير المتوقع: هناك احتمالية حدوث فقدان غير متوقع للوزن إذا انتشر الورم إلى ما هو أبعد من العظام.

تغيرات في لون الجلد: تغير اللون أو الالتهاب بالقرب من الورم.

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