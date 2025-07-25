5 علامات خفية تكشف إصابتك بالفشل الكلوي.. احذرها

كتب – سيد متولي

عادةً ما يرتبط الفشل الكلوي بعلامتين فقط: ألم الظهر أو كثرة التبول، ومع ذلك، يظهر الفشل الكلوي طويل الأمد من خلال علامات خفية مختلفة، لا يلاحظها الناس عادةً، ومن الضروري التعرف على هذه العلامات التحذيرية، لأن مشاكل الكلى المبكرة لا تُسبب عادةً أي ألم أو أعراض ملحوظة.

سيساعدك تحديد هذه المؤشرات على طلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن لحماية نفسك، إليك خمسة أعراض نادرة نسبيًا للفشل الكلوي، بحسب موقع timesofindia.

التعب الشديد والشعور بالضعف

يساعد هرمون الإريثروبويتين (EPO) الذي تُنتجه الكلى الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء، إلا أن الفشل الكلوي يُقلل من إنتاج هذا الهرمون.

يعتمد الجسم على خلايا الدم الحمراء لتوزيع الأكسجين على العضلات والدماغ، يؤدي انخفاض خلايا الدم الحمراء إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم، ما يُسبب إرهاقًا وضعفًا شديدين على الرغم من الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

يختلف هذا الإرهاق عن التعب المعتاد، إذ يظل شديدًا لفترات طويلة، تنخفض مستويات الطاقة لديك، ما يُصعّب عليك القيام بالأنشطة اليومية، ويستمر النعاس أثناء النهار، يُشير هذا العرض إلى فقر الدم، وهو أمر شائع جدًا في أمراض الكلى.

صعوبة في التركيز أو مشاكل في الذاكرة

عندما يُصاب شخص ما بالفشل الكلوي، لا يُصفى الدم بشكل صحيح، فتتراكم فيه الفضلات والسموم، تُؤثر المواد السامة في الدم على عمليات الدماغ، ما يُؤدي إلى ضعف التركيز وتشوش الذاكرة، تتدهور وظائف الدماغ لدرجة أن الناس يفقدون قدرتهم على تذكر المهام اليومية، وتصبح محادثاتهم مشوشة وغير واضحة.

في هذه الحالة، يتفاقم ضباب الدماغ بما يتجاوز الآثار المعتادة للإرهاق. يعاني الدماغ من نقص الأكسجين بسبب فقر الدم والفضلات التي تُلحق الضرر بالجهاز العصبي، غالبًا ما يُبلغ الأشخاص الذين يُعانون من الفشل الكلوي عن عدم قدرتهم على تركيز أفكارهم أو تذكر المعلومات بشكل صحيح.

الحكة المستمرة (دون طفح جلدي)

تُمثل حكة الجلد عرضًا غريبًا ومتكررًا، يحدث عند فشل الكلى، يعاني المصابون بهذه الحالة من حكة جلدية دون أي طفح جلدي أو رد فعل تحسسي واضح، يؤدي خلل الكلى في التخلص من الفضلات إلى تراكم السموم في الجسم، ما يؤدي إلى تهيج الجلد الشديد تحت سطحه.

تُسبب هذه الأعراض شعورًا بعدم الراحة يُعيق النوم، تُسبب هذه الحالة الجلدية الناتجة عن تلف الكلى شعورًا بالحكة يتطلب تدخلًا طبيًا، لأنها تختلف عن ردود الفعل التحسسية الشائعة.

تورم في اليدين أو القدمين أو حول العينين

عندما تعمل الكلى بشكل طبيعي، فإنها تُمكّن الجسم من التخلص من الأملاح الزائدة مع الماء، يؤدي عجز الكلى عن معالجة الفضلات إلى تراكم السوائل، ما يؤثر بشكل رئيسي على الجزء السفلي من الجسم والمناطق المحيطة به، يُسبب هذا التورم، المعروف باسم الوذمة، ضيقًا في الأحذية، وانتفاخًا في الوجه والأصابع، مما يجعل الخواتم ضيقة.

يظهر التورم دون سبب واضح، ويزداد سوءًا مع مرور الوقت، يحدث هذا نتيجة فشل كلوي، ما يمنع الجسم من الحفاظ على توازن السوائل (احتباس الماء)، ما يؤدي إلى تورم ملحوظ في أجزاء مختلفة من الجسم.

تغيرات في الشهية والتذوق

يؤدي تراكم الفضلات في مجرى الدم نتيجة الفشل الكلوي إلى اضطراب حاسة التذوق، عادةً ما يكون مذاق الطعام مالحًا أو مرًا أو معدنيًا لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، تنخفض شهيتك بسبب هذا التغيير، ويزداد احتمال تجنب الطعام، يؤدي فقدان الشهية الناتج عن فقدان الوزن إلى ضعف تدريجي مع مرور الوقت.

يعاني مرضى الفشل الكلوي من انخفاض الشهية، لأن السموم تُعطل جهازهم الهضمي وتُرسل إشارات دماغية، من المهم الكشف المبكر عن هذه العلامة، لأن التغذية السليمة تُساعد الجسم على التعافي من المرض بشكل أسرع.

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