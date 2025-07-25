احذر.. 6 علامات تشير إلى تراكم الدهون حول القلب

كتب – سيد متولي

ربما سمعت عن الدهون الحشوية (النوع الموجود في البطن حول أعضائك)، وتعرف الدهون تحت الجلد العادية (النوع الموجود تحت الجلد)، ولكن ماذا عن دهون القلب؟.

قلبك يحتوي على دهون أيضًا، وعندما تتراكم كميات كبيرة منها، قد تُشكل خطرًا على صحتك، فكيف تعرف إذا كنت تعاني مما يُعرف بـ"دهون القلب"؟ وماذا يمكنك فعله حيال ذلك؟.

وبحسب موقع healthcentral ، فإن تراكم الدهون على القلب بشكل مفرط يمكن أن يسبب مشكلات صحية خطيرة، ما لم يتم التعامل مع هذه الحالة، وهناك علامات يمكن أن تكشف هذه الحالة لذا يجب التعرف عليها.

ما هو القلب الدهني؟

لدى كل شخص دهون حول قلبه، هذه الدهون، المعروفة باسم دهون التامور، جزء طبيعي وضروري من نظام القلب والأوعية الدموية، ولكن عندما تتراكم الدهون بكثرة، فإنها قد تبدأ في إطلاق مواد التهابية تُسمى السيتوكينات، والتي تُساعد في تعزيز تصلب الشرايين، أو تراكم اللويحات في الشرايين.

توجد الدهون في مناطق متعددة داخل القلب وحوله، النسيج الدهني النخابي (EAT ) هو أقرب الدهون إلى عضلة القلب، وقد رُبطت الكميات الزائدة منه بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يوجد النسيج الدهني النخابي لدى حديثي الولادة، ويُعتقد أنه يوفر مصدرًا للحرارة والطاقة للقلب لدى الأشخاص الأصحاء، وعازلًا للشرايين التاجية، وحماية للجهاز العصبي للقلب، لكن النسيج الدهني النخابي هو أيضًا نوع من الدهون الحشوية، التي تتراكم في أعماق البطن وحول الأعضاء.

كيف يتكون القلب الدهني؟

مع زيادة كمية النسيج الدهني النخابي حول القلب، يتغير النسيج الدهني، كما يوضح باحثون في مجلة تشخيص وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، تتضخم خلايا EAT، وتفرز الأنسجة المزيد من الجزيئات الالتهابية، ويزداد كل من تحلل الأحماض الدهنية والالتهاب، ومن ثم، يُصاب النسيج بخلل وظيفي، وتنتقل إليه خلايا الجهاز المناعي، التي تُسمى البلاعم والخلايا الليمفاوية التائية، والنتيجة النهائية: التهاب قد يُسهم في تطور لويحات الشريان التاجي.

مخاطر الدهون حول القلب

دهون القلب عامل خطر مستقل لأمراض القلب، هذا يعني أن من يعاني من دهون القلب، يكون معرضًا لخطر متزايد بغض النظر عن وجود عوامل خطر تقليدية مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، وداء السكري، والسمنة، وغيرها.

علامات تكشف تراكم الدهون حول القلب

ألم الصدر.

التعب الشديد.

ضيق التنفس

الدوخة.

ضربات قلب غير منتظمة.

تورم الساقين.

قد لا تبدو هذه الأعراض خطيرة، لكنها قد تكون علامة على وجود مشكلة خطيرة، لذا، إذا لاحظت أيا منها، فعليك زيارة الطبيب.

أسباب تراكم الدهون حول القلب

السمنة.

عدم ممارسة الرياضة.

اتباع نظام غذائي غير صحي.

التدخين.

ارتفاع الكوليسترول.

ارتفاع ضغط الدم.

الإصابة بالسكري.

قلة النوم.

الوقاية من دهون القلب

فقدان الوزن

ممارسة الرياضة.

تناول الأدوية الموصوفة طبيًا.

اتباع نظام غذائي صحي.

النوم الجيد من 6 لـ8 ساعات.

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