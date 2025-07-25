يصيب ملايين الرجال.. أعراض تكشف سرطان البروستاتا

حان الوقت لمناقشة أمرٍ غالبًا ما يمرّ مرور الكرام في منازلنا وعياداتنا وأحاديثنا - سرطان البروستاتا، هذه الحالة، التي تُصيب ملايين الرجال حول العالم، لا تزال تتزايد انتشارًا، حيث لا يزال الوعي بها في مراحله الأولى.

الدخيل الصامت

سرطان البروستاتا هو نوع من السرطان الذي يتطور في غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة على شكل الجوز تقع في الجهاز التناسلي الذكري.

يبدأ سرطان البروستاتا في غدة البروستاتا، وهي إحدى الغدد الإضافية لدى الذكور، وتقع أسفل المثانة مباشرةً وأمام المستقيم، وتلعب دورًا هامًا، إلى جانب الحويصلة المنوية، في خصوبة الذكور، إذ تفرز السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية ويحملها.

تكمن خطورة سرطان البروستاتا في إمكانية استمراره دون ظهور أعراض، خاصةً في مراحله الأولى، لا تظهر أعراض لدى معظم الرجال إلا بعد تطور السرطان، بل إن بعض الحالات تُشخّص بالصدفة أثناء خضوعهم لفحوصات طبية روتينية أو فحوصات لأمراض أخرى، بحسب timesofindia.

تحديد الأعراض

على الرغم من عدم ظهور أعراض لسرطان البروستاتا في مراحله المبكرة، يجب على الرجال ملاحظة العلامات التحذيرية التي تشمل:

كثرة التبول، وخاصة في الليل

الإجهاد أو عدم القدرة على بدء التبول أو إيقافه

ضعف أو انقطاع تدفق البول

ألم أو حرقان عند التبول

وجود دم في البول أو السائل المنوي

آلام في الحوض أو الظهر أو الورك (مؤشر على مرض أكثر تقدمًا).

ومن الجدير بالذكر أن الأعراض يمكن أن تكون أيضًا بسبب تضخم البروستاتا الحميد (BPH) أو عدوى المسالك البولية، لكن إهمالها أو عزوها إلى "التقدم في السن" يمكن أن يؤدي إلى تأخير التشخيص والعلاج.

من هو المعرض للخطر؟

على الرغم من أن سرطان البروستاتا يتم تشخيصه في أغلب الأحيان عند الرجال فوق سن الخمسين عامًا، إلا أن بعض الحالات تزيد من خطر الإصابة به:

العمر: يزداد خطر الإصابة بشكل ملحوظ بعد سن الخمسين، ارتفع متوسط العمر عند التشخيص من 70 عامًا قبل عقد من الزمن إلى 67 عامًا.

التاريخ العائلي: اثنان من أقارب الدرجة الأولى أو قريب واحد من الدرجة الأولى معرضون لخطر كبير.

نمط الحياة: تم ربط متلازمة التمثيل الغذائي، والنظام الغذائي المليء بالأطعمة المقلية، واللحوم الحمراء والمصنعة، والسمنة بزيادة خطر الإصابة.

التشخيص والفحص

عالميًا، يُعدّ فحص الدم لمستضد البروستاتا النوعي (PSA) وفحص المستقيم الرقمي (DRE) من أهمّ أدوات الفحص. ورغم أنهما ليسا طريقتين تشخيصيتين مضمونتين، إلا أنهما تساعدان في تحديد الرجال الذين قد يحتاجون إلى مزيد من التقييم.

وبمجرد وجود شك، يتم استخدام فحوصات التصوير مثل التصوير بالرنين المغناطيسي متعدد المعايير (mpMRI)، وخزعة البروستاتا (حيث يتم فحص كمية صغيرة من الأنسجة بحثًا عن الخلايا السرطانية)، لإثبات التشخيص.

استراتيجيات العلاج الحديثة

يختلف العلاج باختلاف مرحلة السرطان ودرجته، بالإضافة إلى عمر المريض وصحته العامة وتفضيلاته الشخصية.

الخيارات الرئيسية هي:

المراقبة النشطة: بالنسبة لسرطان منخفض الخطورة لدى الرجال الأكبر سنًا، حيث يُفضل إجراء المراقبة النشطة بدلاً من العلاج الفوري

الجراحة: يتم إجراء استئصال البروستاتا الجذري (إزالة البروستاتا) عادةً عندما يكون السرطان موضعيًا

العلاج الإشعاعي: يتم استخدام الشعاع الخارجي والإشعاع الداخلي (العلاج الإشعاعي الموضعي)

العلاج الهرموني: يقلل مستويات هرمون التستوستيرون، الذي يحتاجه سرطان البروستاتا للنمو

العلاج الكيميائي والعلاج المناعي: يتم تطبيقه في حالة الأمراض المتقدمة أو المقاومة.

الحياة بعد التشخيص

قد يكون تشخيص سرطان البروستاتا مدمرًا نفسيًا، والخبر السار هو أن معدلات النجاة ممتازة، خاصةً إذا شُخِّص مبكرًا، ففي الرجل السليم، تبلغ نسبة النجاة من سرطان البروستاتا الموضعي المبكر أكثر من 98% لمدة خمس سنوات.

بعد العلاج، قد يعاني بعض الرجال من مشاكل مثل سلس البول أو ضعف الانتصاب، يمكن علاج هذه المشاكل بالتأهيل والعلاج الطبيعي والاستشارات النفسية والأدوية

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