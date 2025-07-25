فاكهة صيفية ترطب الجسم وتعزز صحة الدماغ.. تناولها

الخوخ من الفواكه الصحية التي تسهم في ترطيب الجسم وتعزيز صحة الدماغ وتوفير فيتامينات ومضادات أكسدة ضرورية.

كما أن الخوخ يتفوق على العديد من فواكه الصيف في قدرته على ترطيب الجسم، حيث يتكون بنسبة 89% من الماء، متفوقا بذلك على أقربائه من الفواكه ذات النواة مثل البرقوق والنكتارين، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ويحتوي على نسبة عالية من الماء، بالإضافة إلى تركيبة فريدة من الإلكتروليتات (مثل البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم)، مما يجعله خيارا مثاليا لمكافحة الجفاف خاصة في الأيام الحارة.

لكن قصة الخوخ لا تتوقف عند الترطيب، فهذه الفاكهة المتواضعة تخفي في داخلها ترسانة غذائية مذهلة.

وتحتوي الثمرة المتوسطة على 285 ملليجرام من البوتاسيوم، وهو معدن أساسي وإلكتروليت (كهرل وهي معادن مشحونة كهربائيا) يؤدي دورا حاسما في وظائف الأعصاب، وانقباض العضلات، وتوازن السوائل، وصحة القلب وإدارة ضغط الدم.

وهذه الكمية تفوق ما توفره العديد من مكملات الإلكتروليتات الشائعة، وتشكل نحو 8.4% من الكمية اليومية الموصى بها للرجال و11% للنساء، وفقا للمعاهد الوطنية للصحة.

وعند الغوص أعمق في مكونات الخوخ، نكتشف وجود مركبات الفلافونويد التي تعمل كحراس شخصيين للقلب والدماغ، حيث تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية بينما تعزز الذاكرة والوظائف الإدراكية.

كما تكشف الدراسات الحديثة عن وجود الكاروتينات التي تقاوم الالتهابات وتعمل على تجديد خلايا البشرة، ما يمنح الخوخ فوائد تجميلية إضافية.

وتشير دراسات سابقة إلى أن مضادات الأكسدة هذه قد يكون لها تأثيرات مضادة للسرطان.

وقالت فاندانا شيث أخصائية التغذية الأمريكية: "يتميز الخوخ بغناه بالألياف وفيتامين C والبوتاسيوم، وكل هذه العناصر تدعم الهضم، صحة القلب، والمناعة".

وبالنسبة لأولئك الذين يحاولون الحد من تناول السكر، ينصح بدمج الخوخ الذي يحتوي على ما يصل إلى 13 جرام من السكر الطبيعي، مع البروتين أو الدهون الصحية لإبطاء امتصاص السكر وتحقيق استقرار مستوياته في الدم.

ويمكن تحويل الخوخ إلى وجبة صحية متكاملة بإضافته إلى زبدة المكسرات على الخبز المحمص، أو خلطه مع اللبن، أو حتى شويه مع قليل من البهارات لتحويله إلى حلوى صحية.

ويثبت الخوخ أنه ليس مجرد نكهة صيفية عابرة، بل هو بمثابة "صيدلية طبيعية متكاملة" تقدم حلولا للترطيب، تعزيز المناعة، تحسين الهضم، وحماية القلب والدماغ.

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