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حكة الأذن.. إليك الأسباب وطرق العلاج

12:00 م الجمعة 25 يوليه 2025

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كشف طبيب الأنف والأذن والحنجرة الروسي ستانيسلاف إيونوف أن أن حكة الأذن التي تبدو بسيطة قد تكون في الواقع مؤشرا على وجود أمراض خطيرة تستدعي التدخل الطبي العاجل.

وأضاف: "إذا كانت الحكة مصحوبة بألم أو إفرازات أو فقدان للسمع، فقد يشير ذلك إلى وجود التهاب أو عدوى فطرية".

وتابع: "ويمكن أن تكون الحكة ناتجة عن دخول حشرة أو كرد فعل تحسسي ناتج عن لدغتها"، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

ويوضح أن حكة الأذن لدى الأطفال تشكل مصدر قلق خاص، لأنهم غالبا ما يضعون أشياء صغيرة في آذانهم، مما قد يؤدي إلى إصابات أو التهابات.

والعلاج الذاتي في مثل هذه الحالات غير مقبول، لأن استخدام القطرات أو المراهم بشكل عشوائي قد يزيد الحالة سوءا. لذلك، إذا استمرت الحكة، يجب مراجعة الطبيب فورا.

وينصح كإجراء وقائي بتجنب استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذنين، والبدء في علاج نزلات البرد مباشرة.

ويختتم قائلا: "يجب ألا نغفل أهمية العناية بنظافة الأذن، ولكن دون استخدام أعواد القطن، لأنها قد تضر بطبلة الأذن أو الغشاء المخاطي، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الأذن الالتهابية أو الفطرية".

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