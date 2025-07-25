دراسة: حليب الماعز يعزز نمو العضلات ويقاوم الالتهاب

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من روسيا الفوائد التي يقدمها حليب الماعز في مكافحة ضمور العضلات المرتبط بتقدم السن.

وأجرى الباحثون تجربة على فئران مصابة بالساركوبينيا – وهي حالة فقدان الكتلة والقوة العضلية المرتبطة بالتقدم في العمر.

وخلال التجربة، قدمت للفئران أربعة أنواع من حليب الماعز لمدة ثمانية أسابيع:

حليب ماعز كامل الدسم

حليب ماعز خالي من الدسم

حليب ماعز مدعم بفيتامين D والكالسيوم

بالإضافة إلى حليب بقري كمجموعة مقارنة.

وبعد ثمانية أسابيع، أظهرت الفئران التي استهلكت حليب الماعز تحسنًا ملحوظًا في صحة العضلات مقارنةً بتلك التي تناولت الحليب البقري.

وقد ساهمت جميع أنواع حليب الماعز في زيادة كتلة الأنسجة العضلية. ليس هذا فحسب، بل قامت أيضًا بتنشيط مسار الإشارات الخلوية PI3K/Akt/mTOR، وهو المسار الحيوي المسؤول بشكل أساسي عن نمو العضلات وتجديدها.

ولوحظ أن حليب الماعز المدعم بفيتامين D والكالسيوم أظهر التأثير الأكثر وضوحا في تعزيز التعبير الجيني المرتبط بتجديد العضلات. كما ساعدت جميع أنواع حليب الماعز في خفض مؤشرات الالتهاب مثل:(CRP, IL‑1β, IL‑6, TNF‑α)،

وساهمت أيضا في تعزيز عملية "الالتهام الذاتي للخلايا"، ما أدى إلى تسريع تجديد الخلايا لدى فئران التجارب.

كما أظهرت نتائج التجارب أن الحيوانات المخبرية التي تناولت حليب الماعز في غذائها، شهدت زيادة في نسب البكتيريا النافعة في أمعائها، مثل Leuconostoc وLactococcus، مما يشير إلى دور محتمل لحليب الماعز في دعم صحة الجهاز الهضمي.

ويشدد مؤلفو الدراسة على أن هذه النتائج تم الحصول عليها من نموذج حيواني (فئران التجارب)، ولا يمكن تعميمها بشكل مباشر على البشر.

ومع ذلك، فإنها توفر أساسا علميا واعدا للنظر في منتجات الألبان وخصوصا حليب الماعز المدعم بفيتامين D والكالسيوم كأداة وقائية محتملة تساعد في الوقاية من ضمور العضلات المرتبط بالتقدم في السن أو إبطاء تطوره.

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