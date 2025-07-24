علاقة غير متوقعة بين الشطة والخصوبة.. الحقيقة وراء النكهة الحارة

كتبت- أسماء العمدة:

الشطة والتوابل الحارة لها تأثيرات كبيرة على الجسم، وقد يُفاجئك تأثيرها المحتمل على الخصوبة، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، حسب الكمية والحالة الصحية للفرد، وفقًا لما أشار إليه أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية.

تأثيرات محتملة إيجابية للشطة والتوابل الحارة على الخصوبة

وأضاف "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الشطة تحتوي على مادة الكابسيسين (Capsaicin)، التي تحفز تدفق الدم، مما قد يحسن التروية الدموية للأعضاء التناسلية، وبالتالي يدعم الوظائف الجنسية.

وأوضح أن الكابسيسين يرفع من مستويات الإندورفين (هرمونات السعادة)، ما يعزز المزاج ويزيد من الرغبة الجنسية أحيانًا، مشيرا إلى أن الفلفل الحار غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وبيتا كاروتين، والتي تساهم في حماية الحيوانات المنوية والبويضات من التلف التأكسدي.

تأثير على الهرمونات

وتابع أن الاستهلاك المفرط قد يسبب اضطرابًا في بعض الهرمونات، خاصةً إذا ترافق مع التوتر أو نمط حياة غير صحي، لافتا إلى أن تناول الشطة بكثرة قد يسبب التهابات أو تهيج في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى سوء امتصاص العناصر الغذائية الضرورية للخصوبة مثل الزنك والفولات.

تأثير حراري على الخصيتين

وبيّن أن الأطعمة الحارة قد تؤثر على درجة حرارة الجسم بشكل طفيف، إلا في حالات خاصة.

وأختتم حديثه بالقول: "الشطة والتوابل الحارة ليست عدوًا للخصوبة، بل قد تكون مفيدة بجرعات معتدلة لكن الإفراط قد يؤدي إلى مشاكل صحية تؤثر بدورها علىك، يجب الاعتدال بشكل متوازن لتعزيز الخصوبة".

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