مشروبات طبيعية تكافح الالتهابات والحساسية.. اعرف أفضل 5 منها

مع تغير الفصول وازدياد التعرض للملوثات البيئية، يعاني الكثير من الأشخاص من التهابات مزمنة وحساسية موسمية تؤثر على جودة حياتهم اليومية، وتدفعهم للبحث عن حلول طبيعية تخفف الأعراض دون اللجوء الدائم إلى الأدوية.

وكشف الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن بعض المشروبات الطبيعية تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة والالتهاب، ويمكن أن تساهم في تقوية الجهاز المناعي، والحد من التفاعلات التحسسية، خاصة لدى من يعانون من التهابات الجيوب الأنفية أو الربو أو آلام المفاصل.

ووفقا للدكتور شهاب، خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، إليك أفضل 5 مشروبات طبيعية لمحاربة الالتهابات والحساسية:

شاي الكركم والزنجبيل

يحتوي على مركب الكركومين والجنجرول، وكلاهما له تأثير قوي في تقليل الالتهاب وتحسين الدورة الدموية، كما أنهما يساعدان في تقليل أعراض الحساسية الموسمية.

ماء الليمون الدافئ بالعسل

مصدر غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، ويُعرف بقدرته على تهدئة الحلق وتحفيز المناعة. يُفضل تناوله صباحًا على معدة فارغة لتعزيز فعاليته.

مغلي النعناع

يحتوي على مركبات مضادة للهستامين الطبيعية، مما يجعله مفيدًا في تخفيف احتقان الأنف والحنجرة الناتج عن الحساسية. كما يعمل كمهدئ للجهاز التنفسي.

عصير التوت البري

غني بالفلافونويدات التي تقلل من الالتهابات، كما يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تدعم خلايا الجسم في مقاومة الجذور الحرة.

شاي القرفة والقرنفل

له تأثير دافئ ومضاد للميكروبات، ويساعد في تخفيف آلام المفاصل المرتبطة بالالتهابات، كما يرفع كفاءة الجهاز المناعي.

وينصح الدكتور شهاب بضرورة استشارة الطبيب قبل اعتماد هذه المشروبات ضمن الروتين الغذائي، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية تؤثر على المناعة، كما شدد على أهمية شربها باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن ومتنوع.

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