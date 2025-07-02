ظهور عروق اليد البارزة.. 5 حالات تستدعي الذهاب للطبيب

كتبت- أسماء مرسي:

عروق اليد البارزة ظاهرة شائعة لدى الكثيرين، وغالبا ما تكون مجرد سمة طبيعية للجسم أو نتيجة لعوامل بسيطة كالتقدم في العمر أو ممارسة الرياضة.

في معظم الحالات، تستدعي زيارة الطبيب فورا للتأكد من عدم وجود أي مشكلة صحية خطيرة، وفقا لموقعي "medicalnewstoday" و" dalilimedical".

بروز عروق اليدين: متى يكون طبيعيًا ومتى يستدعي القلق؟

تُعد عروق اليد البارزة مشهدًا مألوفًا لدى الكثيرين، وهي غالبًا ما تكون مجرد سمة طبيعية للجسم أو نتيجة لعوامل بسيطة كالتقدم في العمر أو ممارسة الرياضة. فالأوردة هي الأوعية الدموية التي تُعيد الدم إلى القلب، وعندما تصبح مرئية بوضوح تحت سطح الجلد، قد يثير ذلك بعض التساؤلات. لكن، بينما يكون بروز هذه العروق غير ضار في معظم الحالات، هناك مواقف معينة تستدعي زيارة الطبيب فورًا لتقييم الوضع والتأكد من عدم وجود مشكلة صحية كامنة.

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ما هو بروز عروق اليد وكيف تظهر؟

بروز عروق اليد هو ظهور الأوردة بوضوح على سطح اليدين، وهي الأوعية الدموية المسؤولة عن إعادة الدم إلى القلب.

يتكون الجلد من طبقات، والطبقة السفلية تحتوي على خلايا دهنية تسهم في شد الجلد وإخفاء ما تحته، مع مرور الوقت، تصبح هذه الطبقة الدهنية أرق، ويفقد الجلد مرونته، ما يسمح للأوردة الكبيرة والصغيرة بالظهور، خاصة في مناطق قليلة العضلات مثل اليدين، على عكس الأوردة، تكون الشرايين محمية بعمق بين العضلات ولا تظهر بسهولة.

أسباب بروز عروق اليد

العمر

مع التقدم في السن، يترقق الجلد وتضعف صمامات الأوردة، ما يؤدي إلى تجمع الدم فيها وظهورها بشكل أكثر بروزًا.

نقص الوزن

تساعد الدهون الموجودة في اليدين على إخفاء الأوردة، لذلك، يلاحظ الأشخاص ذو الوزن المنخفض أو الأيدي النحيفة بروزا أكبر لأوردتهم.

ارتفاع درجات الحرارة

في الأجواء الحارة، يرسل الجسم دما إضافيا إلى الأوردة السطحية لتبريد الجسم، ما يؤدي إلى تضخمها وتجمع الدم فيها.

التمرين

يرتفع ضغط الدم أثناء التمرين، ما يضغط على الأوردة ويجعلها بارزة، كما يؤدي التمرين المتكرر، خاصة رفع الأوزان الثقيلة، إلى انتفاخ دائم للأوردة.

العوامل الوراثية

تؤدي الجينات دورا مهما في ظهور عروق اليد، فإذا كان هناك تاريخ عائلي لبروز الأوردة، فقد يكون الشخص أكثر عرضة لذلك.

التهاب الأوردة

يكون مرتبطا بعدوى، اضطراب في المناعة الذاتية، أو إصابة.

دوالي الأوردة

رغم شيوعها في الساقين، يمكن أن تصيب دوالي الأوردة اليدين أيضًا نتيجة لضعف الصمامات في الأوعية الدموية، ما يعيق تدفق الدم ويسبب أوردة بارزة ومؤلمة.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

حدوث نزيف من العروق بسبب جرح.

الشعور بألم في المنطقة.

ملاحظة احمرار، تورم، أو ارتفاع في درجة حرارة الجلد حول العروق.

تغير لون الجلد المحيط بالعروق.

وجود جروح جلدية مرتبطة ببروز العروق.