ما الذي يحدث لمرضى ضغط الدم عند تناول الطعمية يوميا؟

الدكتور أحمد صلاح يقول، الطعمية هي وجبة شعبية لذيذة، تُعتبر في أساسها مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي والألياف إذا تم تحضيرها بطريقة صحية.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، إن تناول الطعمية يوميًا، خاصة لمرضى ضغط الدم، يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية كبيرة بسبب طريقة تحضيرها الشائعة ومكوناتها الإضافية.

المخاطر الرئيسية لمرضى ضغط الدم عند تناول الطعمية يوميًا

ارتفاع محتوى الصوديوم (الملح)

وتابع من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، يتم إضافة الملح بكميات كبيرة إلى عجينة الطعمية لتحسين المذاق، وكذلك قد تُقدم مع مخللات أو سلطات تحتوي على ملح إضافي.

وأكد صلاح:" الصوديوم الزائد يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، مما يزيد من حجم الدم ويُسبب ارتفاعًا مباشرًا في ضغط الدم، تناول كميات كبيرة من الصوديوم بشكل يومي يُشكل خطرًا حقيقيًا على مرضى الضغط، ويزيد من خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وتلف الكلى."

الزيوت المهدرجة والدهون غير الصحية (القلي العميق)

تُقلى الطعمية عادة في زيت غزير، وغالبًا ما يكون هذا الزيت غير صحي (مثل الزيوت النباتية المهدرجة جزئيًا) أو يُعاد استخدامه عدة مرات.

وأشار إلى أن القلي في هذه الزيوت يزيد بشكل كبير من محتواها من الدهون المشبعة والدهون المتحولة إذا كانت الزيوت مهدرجة، هذه الدهون ترفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتُخفض الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يؤدي إلى تراكم اللويحات الدهنية في الشرايين (تصلب الشرايين).

تصلب الشرايين يُضيق الأوعية الدموية ويجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم، مما يُفاقم مشكلة ارتفاع ضغط الدم ويزيد من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

زيادة الوزن والسمنة

الطعمية المقلية عالية السعرات الحرارية والدهون.

وتابع، تناولها يوميًا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان رئيسيان لارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته.

مشاكل الجهاز الهضمي (غير مباشرة على الضغط):

بينما لا تؤثر بشكل مباشر على الضغط، إلا أن تناول الطعمية المقلية بكثرة يمكن أن يُسبب عسر الهضم، الحموضة، الانتفاخ، والغازات بسبب دسامتها وأليافها. هذه المشاكل يمكن أن تُزيد من التوتر العام بالجسم وتُفاقم بعض الأعراض لدى مرضى الضغط.

إذا كنت من محبي الطعمية ومريض ضغط، يمكنك تناولها باعتدال شديد (ليس يوميًا) وبطرق صحية أكثر:

وأختتم صلاح:" قم بإعدادها في المنزل للتحكم في كمية الملح المضافة، يمكنك طهيها في المقلاة الهوائية لتقليل محتواها من الدهون بشكل كبير، وأضف المزيد من الخضروات الورقية إلى عجينة الطعمية لزيادة قيمتها الغذائية"

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