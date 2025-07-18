نوع طعام شهير يسبب خطر على شرايين القلب عند تناوله..انتبه

نوع الطعام الشهير الذي يشكل خطرًا كبيرًا على شرايين القلب عند تناوله بكميات كبيرة وبانتظام هو الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة (Trans Fats) والدهون المشبعة

الدهون المتحولة (Trans Fats): العدو الأول لشرايين القلب

وبحسب ما جاء في صحيفة، medicalxpress، تُعد الدهون المتحولة من أخطر أنواع الدهون على صحة القلب، يتم إنتاجها عن طريق عملية تسمى "الهدرجة الجزئية" للزيوت النباتية، وتُستخدم لإطالة مدة صلاحية الأطعمة وتحسين قوامها.

لماذا هي خطيرة؟

1- زيادة الكوليسترول الضار (LDL):

تعمل على رفع مستوى الكوليسترول منخفض الكثافة الدهنية (LDL)، المعروف باسم "الكوليسترول الضار"، الذي يترسب في جدران الشرايين مكونًا لويحات دهنية.

2- خفض الكوليسترول الجيد (HDL):

تقلل من مستوى الكوليسترول عالي الكثافة الدهنية (HDL)، المعروف باسم "الكوليسترول الجيد"، والذي يساعد على إزالة الكوليسترول الضار من الشرايين.

3- زيادة الالتهاب

تساهم في تفاقم الالتهاب داخل الأوعية الدموية، مما يجعل الشرايين أكثر عرضة للتلف وتراكم اللويحات.

أين تجدها؟

تنتشر الدهون المتحولة بكثرة في الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة:

- المخبوزات التجارية

مثل البسكويت، الكعك، الدونات، الفطائر، والمعجنات.

- الأطعمة المقلية الجاهزة

البطاطس المقلية والدجاج المقلي في المطاعم السريعة.

- الوجبات الخفيفة المصنعة

بعض أنواع رقائق البطاطس والفشار والمقرمشات.

- بعض أنواع المارجرين والسمن النباتي

ابحث عن كلمة "زيوت مهدرجة جزئيًا" في قائمة المكونات.

- الدهون المشبعة

الدهون المشبعة ليست بنفس خطورة الدهون المتحولة، لكن الإفراط في تناولها يظل يشكل خطرًا على صحة الشرايين.

لماذا هي خطيرة؟

زيادة الكوليسترول الضار

تساهم في رفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يزيد من خطر تراكم اللويحات وتصلب الشرايين.

توجد الدهون المشبعة بشكل رئيسي في المنتجات الحيوانية وبعض الزيوت النباتية:

اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة

مثل اللحم البقري الدهني، السجق، النقانق، والبيكون.

منتجات الألبان كاملة الدسم

مثل الزبدة، الجبن الكامل الدسم، القشدة، والحليب كامل الدسم.

بعض الزيوت النباتية الاستوائية

مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل.

كيف تضر هذه الدهون بشرايين القلب؟

تُساهم هذه الدهون في عملية تسمى تصلب الشرايين (Atherosclerosis). في هذه العملية:

تتراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى لتُشكِّل لويحات دهنية (Plaques) على الجدران الداخلية للشرايين.

تتصلب هذه اللويحات وتُضيق الشرايين، مما يُقلل من تدفق الدم المؤكسج إلى القلب وبقية الجسم.

يمكن أن تتمزق هذه اللويحات، مما يؤدي إلى تكوين جلطة دموية قد تسد الشريان بالكامل وتُسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

نصائح لحماية شرايين قلبك

تجنب الدهون المتحولة

اقرأ الملصقات الغذائية جيدًا وتجنب أي منتج يحتوي على "زيوت مهدرجة جزئيًا".

قلل الدهون المشبعة

اختر اللحوم الخالية من الدهون، الدواجن منزوعة الجلد، ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو خالية الدسم.

اختر الدهون الصحية

استبدلها بالدهون غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات، والبذور.

أكثر من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة

فهي غنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب.

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