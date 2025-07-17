علامة "خفية" تكشف إصابة امرأة بالسرطان - احذرها

كتبت- شيماء مرسي:

كشفت امرأة بريطانية تدعى "كريستال مايكي" عن معاناتها من أعراض غامضة ومقلقة قبل تشخيصها بسرطان الأمعاء في مرحلته الرابعة.

وظننت في البداية البالغة من العمر 37 عاما أن آلام بطنها المستمرة وغير المبررة كانت مجرد رد فعل على عدم تحمل الطعام، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وبعد سلسلة من التحاليل، جاءت النتائج لتؤكد عدم وجود أي حساسية أو عدم تحمل للجلوتين، ورغم هذا النفي، إلا أن الألم استمر في البطن.

وبعد أيام أخبرها الأطباء أنها مصابة بسرطان الأمعاء في المرحلة الرابعة.

وخضعت كريستال للعلاج الإشعاعي والكيماوي، وهما نوعان من العلاج القاسي يهدفان إلى تدمير الخلايا السرطانية أو إبطاء نموها.

أعراض سرطان الأمعاء

تغيرات في عادات التبرز

تغير في قوام وشكل البراز

الحاجة الملحة للتبرز

نزيف من المستقيم أو دم في البراز آلام البطن

آلام البطن

فقدان الوزن غير المبرر

التعب والضعف العام الغثيان والقيء

اليرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين)

متى يجب استشارة الطبيب؟

من المهم جدا عدم تجاهل أي من هذه الأعراض، خاصة إذا استمرت لأكثر من بضعة أسابيع.

وبالرغم من أن العديد من هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن حالات صحية أقل خطورة مثل البواسير أو متلازمة القولون العصبي أو العدوى إلا أن الفحص المبكر ضروري لتحديد السبب وراءها والحصول على التشخيص والعلاج المناسب.

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