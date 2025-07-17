يخفض الكوليسترول ويحمي القلب.. طعام سحري يقلل خطر الإصابة بالسكري

كتب – سيد متولي

غالبًا ما يُنظر إلى الفول السوداني على أنه مجرد وجبة خفيفة لذيذة تُؤكل أثناء مشاهدة فيلم أو احتساء مشروب، ومع ذلك، فإن هذه البقوليات الصغيرة غنية بفوائدها الغذائية والصحية، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يوفر مجموعة من الفوائد، من تنظيم الهرمونات إلى دعم صحة الأمعاء وتعزيز نضارة البشرة.

بفضل قيمته الغذائية العالية وتعدد استخداماته، يُعد الفول السوداني إضافة رائعة لأي نظام غذائي، سواء كنت ترغب في تحسين صحتك أو مجرد وجبة خفيفة صحية، فإن الفول السوداني خيار جدير بالاهتمام.

العناصر الغذائية التي تجعل الفول السوداني وجبة خفيفة صحية الفول السوداني وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية، غنية بالألياف وفيتامينات ب وفيتامين هـ، بالإضافة إلى معادن مثل الحديد والزنك والبوتاسيوم والمغنيسيوم، يساعد محتواه العالي من مضادات الأكسدة على حماية الخلايا من التلف، ما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض مختلفة ويعزز الصحة العامة

فوائد تناول الفول السوداني تنظيم الهرمونات: يحتوي الفول السوداني على مزيج غني من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين هـ والمغنيسيوم والأرجينين، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم الهرمونات في الجسم، يمكن أن يساعد الفول السوداني في تخفيف أعراض الاختلالات الهرمونية، مثل تقلبات المزاج وحب الشباب.

صحة الأمعاء: يعد الفول السوداني مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، وهي ضرورية للحفاظ على صحة ميكروبيوم الأمعاء، يعد ميكروبيوم الأمعاء الصحي أمرًا بالغ الأهمية لوظائف المناعة والهضم، وحتى الصحة النفسية.

تعزيز الإشراقة: الفول السوداني غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الريسفيراترول والبوليفينول، والتي تساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، هذا يُقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد وبقع التقدم في السن، ويمنحكِ إشراقة مشرقة.

خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب: يدعم الفول السوداني صحة القلب بعدة طرق، بما في ذلك تقليل الالتهاب وتحسين وظيفة الأوعية الدموية وتوفير مصدر غني بالأرجينين، مما يمكن أن يساعد في تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم.

دعم صحة العظام: يعد الفول السوداني مصدرًا جيدًا للمعادن، بما في ذلك المغنيسيوم والنحاس، الضرورية لصحة العظام، تساعد هذه المعادن على دعم كثافة العظام، وتنظيم استقلاب الكالسيوم، وتعزيز نمو العظام الصحي.

إنقاص الوزن: يعد الفول السوداني حليفًا قيّمًا في إنقاص الوزن بفضل محتواه العالي من البروتين، ما يساعد على الشعور بالشبع مع سعرات حرارية أقل، ونظرًا لاحتوائه على نسبة بروتين تُعد الثانية بعد اللوز بين المكسرات، يُمكن أن يكون الفول السوداني وجبة خفيفة مُشبعة.

وتشير الأبحاث إلى أن تناول الفول السوداني باعتدال لا يُجنّب زيادة الوزن فحسب، بل قد يُساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

تقليل خطر الإصابة بالسكري: قد يساعد الفول السوداني في تقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بفضل خصائصه منخفضة السكر في الدم، ما يمنع حدوث ارتفاعات مفاجئة في مستويات السكر في الدم.

تشير الأبحاث إلى أن تناول الفول السوداني يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري لدى النساء المعرضات للإصابة به، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يرغبن في التحكم في مستويات السكر في الدم.

الوقاية من مرض الزهايمر: يحتوي الفول السوداني على مركبات قوية مثل الريسفيراترول وفيتامين هـ والنياسين، والتي قد تساعد في الحماية من مرض الزهايمر.



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