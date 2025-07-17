احذر.. هذه الأعراض تكشف جلطات الدم في الساقين

كتب – سيد متولي

يمكن أن تكون جلطات الدم مفيدة أو ضارة، في بعض الحالات، تساعد على إصلاح الضرر الذي يلحق بالأوعية الدموية، ما يمنع فقدان كمية كبيرة من الدم في حالات معينة، كما هو الحال عند الإصابة أو الجرح.

مع أن الجلطات الدموية الثابتة غير المتحركة لا تُسبب أي ضرر، إلا أن هناك احتمالًا لتحركها، ما قد يكون خطيرًا ومثيرًا للقلق، إضافةً إلى ذلك، عند تشكل جلطة دموية في الأوردة، قد لا تذوب من تلقاء نفسها دائمًا، ما يسبب حالة تهدد الحياة، بحسب تايمز أوف إنديا.

من أخطر مضاعفات جلطات الدم تجلط الأوردة العميقة ، والذي قد يكون مميتًا في بعض الحالات، فما هو؟

ما هو تجلط الأوردة العميقة ؟

يحدث تجلط الأوردة العميقة عندما تتكون جلطة دموية، تُعرف أيضًا بالخثرة، في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم، وخاصةً في الساقين، قد يكون نتيجة سلبية للنوم لفترات طويلة في وضعية واحدة أو أثناء النوم جالسًا دون أي حركة.

إذا تُركت دون تشخيص أو علاج، فقد تُسبب جلطة الأوردة العميقة حالة طارئة، بل قد تُسبب الوفاة في الحالات الشديدة، ويكمن الخطر الأكبر عندما ينفصل جزء من الجلطة وينتقل إلى الرئة أو الدماغ، مُسببًا أضرارًا جسيمة، قد تُسبب الوفاة المفاجئة.

يمكن تشخيص الإصابة بجلطات الأوردة العميقة من خلال الأعراض التي قد تظهر على ساقك، إليك بعض العلامات التي يجب الانتباه لها.

تورم وألم في ساق واحدة، ونادرًا في كلتا الساقين عندما يُصاب الشخص بجلطة وريدية عميقة، فمن المرجح أن يُصاب بتورم وألم في الساق المصابة، من النادر جدًا أن يشعر الشخص بنفس الألم في كلتا الساقين، يُعد هذا عرضًا شائعًا، وقد تشعر بألم نابض ومُتشنج في ساق واحدة، ربما في ربلة الساق أو الفخذ.

احمرار الجلد ودفئه حول المنطقة المصابة نتيجة للالتهاب قد تؤدي الخثار الوريدي العميق أيضًا إلى احمرار الجلد وتغير لونه، قد يكون هذا بسبب التهاب داخل الساق، قد تشعر المنطقة المصابة حول الساق، والتي تكون متورمة أو مؤلمة، بأنها أكثر دفئًا من المعتاد.

أوردة منتفخة صلبة ومؤلمة عند اللمس بالإضافة إلى جميع المشكلات المرتبطة بجلطة الأوردة العميقة، فمن المحتمل أن تصبح الأوردة القريبة من سطح الجلد أكبر من المعتاد، وقد تشعر بأنها صلبة ومؤلمة للغاية عند اللمس.

متى يجب الاتصال بالطبيب؟

عند ملاحظة أي أعراض لخثار وريدي عميق، يُنصح بالاتصال بطبيبك، ولأن التشخيص المبكر قد يمنع حدوث مضاعفات أكثر خطورة، استشر طبيبًا فورًا. علاوة على ذلك، إذا ظهرت عليك علامات أو أعراض الانسداد الرئوي (PE)، وهو أحد المضاعفات الخطيرة المرتبطة بالجلطة الوريدية العميقة، فاطلب المساعدة الطبية الطارئة.

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