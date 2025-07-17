فاكهه شهيرة تخفض مستويات الكوليسترول في الجسم بسرعة

كتبت- أسماء العمدة:

يقول الدكتور أحمد صلاح، يعتبر التفاح من الفواكه التي يمكنها المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول بالجسم لأنها غنية بالألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية بأن الدهون الأحادية غير المشبعة تساعد على تحسين توازن الكوليسترول في الجسم.

وأكد من خلال تصريح لمصراوي، يعود الفضل في هذه الفائدة بشكل رئيسي إلى عدة مكونات موجودة في فاكهه التفاح.

- البكتين

هذه هي الألياف القابلة للذوبان الأكثر وفرة في التفاح، يعمل البكتين عن طريق الارتباط بالكوليسترول وحمض الصفراء (الذي يصنعه الكبد من الكوليسترول) في الجهاز الهضم، هذا الارتباط يمنع امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم ويشجع الجسم على التخلص منه بدلاً من ذلك.

وتابع، يضطر الكبد إلى استخدام المزيد من الكوليسترول المخزن لديه لإنتاج المزيد من حمض الصفراء، مما يؤدي في النهاية إلى خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

- البوليفينول

وأشار إلى أن التفاح غني بالبوليفينول، وهي مركبات نباتية قوية مضادة للأكسدة، تساعد هذه المركبات على منع أكسدة الكوليسترول الضار (LDL). الكوليسترول الضار المؤكسد هو الشكل الأكثر ضررًا الذي يساهم في تراكم الترسبات في الشرايين (تصلب الشرايين)، لذا فإن منع أكسدته يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الألياف الأخرى بالإضافة إلى البكتين، يحتوي التفاح على أنواع أخرى من الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساهم في الشعور بالشبع، مما يساعد في إدارة الوزن، وهو عامل مهم في التحكم بمستويات الكوليسترول.

وأختتم صلاح:"معظم البكتين والبوليفينول موجودة في قشرة التفاح، لذا من الأفضل تناول التفاح بقشرته بعد غسله جيدًا، للحصول على تأثير ملحوظ، يجب أن يكون تناول التفاح جزءًا منتظمًا من نظام غذائي صحي ومتوازن، وليس مجرد مرة واحدة."

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