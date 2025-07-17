جمال شعبان يحذر الشباب من 5 أشياء.. تسبب السرطان

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق من تزايد حالات الإصابة بالسرطان بين الشباب تحت سن الأربعين، مرجعا ذلك إلى السلوكيات الخاطئة ونمط الحياة غير الصحي.

وذكر "شعبان" خلال نقديم برنامجه "قلبك مع جمال شعبان" المُذاع على قناة "الشمس" مجموعة من النصائح الفعالة لمساعدة الشباب على الوقاية من الأمراض، تشمل: التأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم لساعات منتظمة.

تقليل استخدام الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر، التي تؤثر سلبًا على الصحة.

الابتعاد عن تناول الأطعمة السريعة.

الابتعاد قدر الإمكان عن مصادر التلوث البيئي.

العمل على تقليل التوتر، والتكيف مع ضغوطات الحياة اليومية. عوامل الخطر المشتركة بين أمراض القلب والسرطان أشار إلى أن العوامل المسببة للسرطان غالبًا ما تكون هي نفسها التي تؤدي إلى أمراض القلب، ومن أبرزها: التعرض للتلوث البيئي التدخين. تعاطي المخدرات والهرمونات دون إشراف طبي. السهر لساعات متأخرة. التعرض المفرط للمجالات الكهرومغناطيسية الناتجة عن الهواتف والأجهزة الإلكترونية.

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