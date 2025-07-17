ما المرض الذي يعاني منه الفنان لطفي لبيب؟ - احذر هذه الأعراض

تعرض الفنان لطفي لبيب مؤخرا لوعكة صحية حادة استدعت نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، وكان لبيب قد كشف سابقا عن إصابته بورم في الحنجرة ومعاناته من مضاعفات المرض.

ما هو سرطان الحنجرة؟

هو نوع من السرطان يُصيب البلعوم أو الحنجرة، لا تظهر الأعراض غالبًا في المراحل المبكرة، وعند ظهورها تتشابه مع حالات أقل خطورة مثل التهاب الحلق أو ألم الأذن. التشخيص والعلاج المبكران ضروريان، خاصة إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين، وفقا لموقع "clevelandclinic".

أعراض سرطان الحنجرة

تتشابه العديد من أعراض سرطان الحلق مع أعراض حالات بسيطة أخرى، لكنها لا تتحسن بمرور الوقت، وتشمل العلامات الشائعة:

التهاب الحلق.

ألم الأذن. صعوبة أو ألم عند البلع. ظهور كتلة في الرقبة، الحلق، أو الجزء الخلفي من الفم.

تغيرات في الصوت مثل بحة الصوت.

سعال مستمر أو سعال مصحوب بدم.

فقدان الوزن

إذا استمرت أي من هذه الأعراض لمدة أسبوعين أو أكثر، يجب استشارة الطبيب للتشخيص. أسباب سرطان الحلق يحدث سرطان الحلق نتيجة طفرات جينية في خلايا الحلق، ما يحول الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية يمكن أن تنتشر في الجسم.

عوامل خطر سرطان الحلق

التدخين. عدوى فيروس الورم الحليمي البشري (HPV). الإفراط في شرب الكحول. عدوى فيروس إبشتاين بار

التعرض للمواد السامة، مثل الأسبستوس، غبار الخشب، والفورمالديهايد. الإفراط في تناول اللحوم المصنعة، وقلة تناول الفاكهة والخضراوات.

كيفية تقليل خطر الإصابة

الإقلاع عن التدخين.

الحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري (HPV). الاعتدال في شرب الكحول أو الامتناع عنه تمامًا.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات، الفواكه، والحبوب الكاملة.

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