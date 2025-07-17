"بتدمر صحتك".. حسام موافي يحذر من خطأ شائع يفعله كثيرون

كتبت- أسماء مرسي:

يرتكب الكثيرون خطأ شائعا بالتعامل مع الأنيميا كمرض واحد وعلاجها تلقائيا بكبسولات الحديد.

وأوضح خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن تحديد السبب الحقيقي للأنيميا هو الأهم، لأن العلاج الصحيح يعتمد كليًا على معرفة هذا السبب.

أنواع الأنيميا

تشبيه "طهي البازلاء" لتبسيط فهم أنواع الأنيميا، شبهها "موافي" بعملية طهي طبق "البازلاء"، حيث يحتاج تكوين الدم لمكونات أساسية ومكان للتصنيع، بناء على ذلك، يمكن تقسيم الأنيميا إلى أربعة أنواع رئيسية:

أنيميا النقص

"نقص المكونات" تحدث عند نقص المكونات الأساسية لتصنيع الدم، مثل الحديد، فيتامين ب12، أو حمض الفوليك، هذا يشبه عدم وجود أحد مقادير "وجبة البازلاء". فشل نخاع العظم "عدم وجود مصنع" تحدث عندما يفشل نخاع العظم "المصنع" في تصنيع الدم، حتى لو توفرت كل المكونات، هذا يشبه عدم وجود "الإناء" لطهي البازلاء، قد تسببه بعض الأدوية.

أنيميا النزيف تحدث عند فقدان الدم المصنع، سواء بشكل حاد "حادث" أو مزمن مثل البواسير أو الدورة الشهرية الغزيرة، هذا يشبه "إلقاء طبق البازلاء من النافذة" بعد طهيه. أنيميا التكسير "تدمير الدم" في هذا النوع، يتم تصنيع الدم طبيعيًا، لكن الجسم يقوم بتكسير خلايا الدم الحمراء، وتعرف بالأنيميا الانحلالية

أنيميا نقص الحديد

النوع الأكثر شيوعا عالميا أشار "أستاذ طب الحالات الحرجة" إلى أن أنيميا نقص الحديد هي أشهر أنواع الأنيميا عالميا، يحتاج الجسم لكميات قليلة جدا من الحديد يوميا لأنه يعيد تدويره من خلايا الدم الحمراء القديمة. تحدث مشكلة نقص الحديد بشكل رئيسي عند فقدان الدم بشكل مزمن، حتى لو بكميات قليلة، مثل حالات النزيف من البواسير، الدورة الشهرية الغزيرة، أو ديدان الأنكلستوما التي تتغذى على الدم، حيث يفقد الجسم الحديد مع الدم المفقود ولا يستطيع تعويضه بالسرعة الكافية.

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