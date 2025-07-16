احذر أمراض القلب.. ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الطعام بسرعة؟

في ظل نمط الحياة السريع اليوم، يجد الكثير منا نفسه يُسرع في تناول وجباته دون تردد، لكن خبراء الصحة يُحذرون من أن تناول الطعام بسرعة قد يُسبب العديد من الآثار الجانبية غير المتوقعة.



إليكم 5 عواقب محتملة لتناول الطعام بسرعة، بحسب Brightside.



زيادة خطر الإصابة بالسمنة

تناول الطعام بسرعة كبيرة وعدم مضغه جيدًا قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن، حتى بعد تناول الوجبة، قد يشعر من يتناولون الطعام بسرعة بالجوع لأن الجسم لا يحصل على وقت كافٍ لإرسال إشارة الشبع.،هذا الأكل المتسرع قد يؤثر على التحكم في الشهية ويقلل من التعزيز الطبيعي لعملية الأيض الذي يحدث بعد تناول الطعام، التباطؤ في تناول الطعام يساعدك على الشعور بالشبع ويدعم عملية هضم أفضل.



ارتفاع احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

لا يُسبب تناول الطعام بسرعة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مباشرةً، ولكنه قد يزيد من خطر الإصابة به.

يرتبط بمقاومة الأنسولين - عندما يُعاني الجسم من صعوبة في استخدام الأنسولين بشكل صحيح - ما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري مع مرور الوقت، ورغم أن السمنة تلعب دورًا كبيرًا في ذلك، إلا أن تناول الطعام بسرعة قد يزيد من خطر الإصابة حتى لدى الأشخاص ذوي الوزن الصحي.



تطور متلازمة التمثيل الغذائي

ارتبط تناول الطعام بسرعة بارتفاع خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من المشاكل الصحية التي تزيد من احتمال الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.



الأشخاص الذين يتناولون الطعام بسرعة هم أكثر عرضة لظهور علامات مثل زيادة محيط الخصر وانخفاض مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، وكلاهما يُنذران مبكرًا بأمراض القلب.



احتمال الاختناق

ربما سمعتَ من يتناولون الطعام بسرعة يقولون إنهم "استنشقوا" طعامهم، لكن هذا قد لا يكون بعيدًا عن الحقيقة، فكما نُعلّم الأطفال التمهل والمضغ جيدًا لتجنب الاختناق، ينبغي على البالغين فعل الشيء نفسه، فالتسرع في تناول الطعام يزيد من خطر الاختناق، لذا خصّص بضع ثوانٍ إضافية للمضغ جيدًا وتناول الطعام بأمان.



أمراض القلب

السمنة عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، بل وتزيد من خطر الوفاة بسببها، وبالمقارنة مع ذوي الوزن الصحي، يواجه الأشخاص المصابون بالسمنة ضغطًا أكبر على القلب، كما تساهم السمنة بشكل مباشر في عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم، وداء السكري من النوع الثاني، وارتفاع مستوى الدهون في الدم، واضطرابات النوم، ما يزيد من إجهاد القلب.