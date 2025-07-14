الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.. أسبابه وطرق التعامل معه

يمكن لحالات مثل انقطاع النفس النومي، والقلق، والاكتئاب أن تُسبب اضطراباً كبيراً في النوم، ما يؤدي إلى استيقاظ متكرر طوال الليل، وقد يُحسّن علاج هذه المشاكل الكامنة من خلال العلاج الطبي، أو تغييرات نمط الحياة من جودة النوم.

ووفق "مديكال نيوز توداي"، تنقسم أسباب الاستيقاظ المتكرر إلى عوامل خارجية، وأخرى حالات صحية تصيب الجسم.

وتتضمن العوامل الخارجية بيئة النوم الدافئة، والتعرض للشاشات قبل النوم، وعسر الهضم في وقت متأخر من الليل، بينما يُعزز تهيئة بيئة نوم باردة ومظلمة وهادئة، إلى جانب تجنب الوجبات الدسمة قبل النوم، من فرص الحصول على نوم أكثر راحة.

أما الحالات الصحية فتتضمن: فرط نشاط المثانة أو الحالات الطبية الكامنة كالتبول المتكرر ليلًا، وقد يعود ذلك إلى كثرة شرب السوائل المدرة للبول، أو وجود مشكلة طبية في المثانة أو البروستاتا يزيد من الحاجة إلى التبول.

ويُمكن أن يُساعد الحد من تناول السوائل قبل النوم على التغلب على الحالة، وإلا تجب استشارة الطبيب.

انقطاع النفس أثناء النوم

انقطاع النفس النومي سبب شائع للاستيقاظ في منتصف الليل، وهو يُسبب ضيقاً في التنفس، ما قد يدفع الشخص إلى الاستيقاظ عدة مرات في الليلة.

وفي كثير من الحالات، لا يُدرك الشخص حتى أن نومه مُتقطع، لكنه يلاحظ أعراضاً مثل: الصداع في الصباح، الشهقة ليلًا، التعب النهاري، والشخير، صعوبة في التركيز خلال النهار.

ويتطلب علاج الحالة خطة علاجية، قد تتضمن استخدام أجهزة ضغط مجرى الهواء، أو تجربة أجهزة فموية تُساعد على فتح مجرى الهواء، أو الجراحة.

مثلث القلق والاكتئاب والأرق

يمكن أن يُسبب القلق والاكتئاب الأرق. والعكس صحيح أيضاً؛ يُمكن أن يُسبب الأرق أياً من هاتين الحالتين.

ويُصعّب كلٌّ من القلق والاكتئاب على الشخص تهدئة عقله أو إيقاف عمليات التفكير لديه. وقد يُصعّب هذا عليه النوم والبقاء نائماً.

وللعلاج، تنبغي استشارة الطبيب، فهناك خيارات علاجية متعددة، منها تناول الأدوية، أو التحدث مع معالج، وممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل الرياضة في النهار، وتشغيل الموسيقى في الليل، والتأمل.

عسر الهضم

قد يُسبب تناول الكثير من الطعام أو الأطعمة الحارة قبل النوم بفترة وجيزة مشاكل في النوم.

ويُسبب عسر الهضم انتفاخاً، وغازات مزعجة تُصعّب النوم، وقد تُوقظ الشخص في منتصف الليل.

وللوقاية من عسر الهضم ليلًا، يجب على الشخص تناول وجبات أثقل في وقت مبكر من اليوم. وبالنسبة لمن يشعرون بالجوع قبل النوم، فإن تناول وجبة خفيفة هو الخيار الأمثل.