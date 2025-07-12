4 فوائد مذهلة لتناول كوب من عصير الفراولة.. احرص عليه

إلى جانب مذاقه اللذيذ والمنعش، يُعد عصير الفراولة واحدًا من أكثر العصائر فائدة للصحة.

فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تلعب دورًا مهمًا في دعم الجسم والوقاية من العديد من الأمراض.

إليك أبرز 4 فوائد يمنحها لك كوب من عصير الفراولة وفق "مايو كلينك".

يعزز صحة القلب

تحتوي الفراولة على مركبات "الفلافونويد" ومضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يدعم صحة البشرة ويؤخر علامات التقدم في السن

الفيتامين C الموجود بوفرة في الفراولة يعزز من إنتاج الكولاجين، ما يمنح البشرة مظهرًا مشرقًا وشابًا، ويساعد في تقليل التجاعيد والبقع الناتجة عن التقدم في السن أو التعرض للشمس.

يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم

الفراولة تحتوي على مؤشّر غلايسيمي منخفض، ما يعني أنها لا ترفع سكر الدم بسرعة. كما أن بعض المركبات النباتية فيها قد تساعد على تحسين استجابة الجسم للأنسولين.

يقوي جهاز المناعة

بفضل احتوائه على نسبة عالية من فيتامين C، فإن عصير الفراولة يعزز دفاعات الجسم الطبيعية، ويزيد من مقاومته للفيروسات والعدوى، خاصة خلال فصول تغير الطقس.