احرص عليها.. خدعة بسيطة تجعل طفلك ينام خلال ثوانٍ

لا شك أن نوم الطفل من أكثر التحديات التي تواجه الأمهات والآباء، خاصة في السنوات الأولى من عمره.

فبين البكاء المتكرر والاستيقاظ المفاجئ، قد يشعر الوالدان بالإرهاق بحثًا عن طريقة تساعد صغيرهما على النوم بهدوء وسرعة.

لكن ماذا لو كانت هناك حيلة بسيطة وفعالة يمكن أن تغيّر هذه المعادلة تمامًا؟ في هذا التقرير، نكشف عن حيل ذكية ومدعومة بخبرة وتجارب، تساعد طفلك على الاستغراق في النوم خلال دقائق.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرزهم وفق لما جاء في موقع "clevelandclinic".

خدعة الـ تمرير المنديل فوق الوجه

تشير بعض المصادر إلى أن تمرير منديل جاف بخفة فوق جبهة الطفل أو وجهه يمكن أن يساعده على النوم خلال ثوانٍ معدودة، وذلك لأنه يحاكي الشعور بالهدوء والراحة، مما يثير نعاسه بسرعة .

استخدام “الضوضاء البيضاء” أو أصوات الماء الجارية

إنّ الأصوات الثابتة والمألوفة مثل الضوضاء البيضاء أو صوت جريان الماء تشبه الأصوات التي كان يسمعها الطفل داخل الرحم، ولها تأثير مهدئ يساعده على الاستلقاء والنوم بسرعة

تقنية "الحمل بالمشي" (Transport Response)

تُعد هذه التقنية فعّالة جدًا: تُحمل الطفل وتمشي به لمدة 5 دقائق، ثم تُجلسه لمدّة 5–8 دقائق قبل وضعه في السرير. أكّدتها دراسة نشُرت في مجلة Current Biology، حيث نام نحو

استخدام التهود (Swaddle) والهزّ الرحيم

تغليف الطفل بلطيف في بطانية أو لبس نوم خاص ثم هزه بلطف يسهل عليه النوم، إذ يشعر بالأمان كما كان في رحم أمه

طريقة “نشاط الأرجل” من الحضارات الآسيوية

تقليد تقليدي من مناطق غرب آسيا (أفغانستان)، يتم فيه تعليق الطفل على وسادة بين ساقَي الشخص، وتحريك الساقين لطرفيهما بشكل متناغم كأنهما ممسحتان زجاج، مما يساعد الطفل على النوم خلال 30 ثانية.