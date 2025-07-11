كيف تكتشف أن عقل طفلك "أكبر من سنه"؟.. راقب 5 علامات

كتب - سيد متولي

يمكن لبعض الأطفال أن يشعروك بالانبهار عندما تتحدث معهم، وكأن عقلهم أكبر من سنهم، وهو ما يعني أن لديهم قدرات عقلية خاصة وذكاء فريد.

وبحسب موقع Parent From Heart، إليك خمس علامات يمكن أن تكشف أن عقل طفلك "أكبر من سنه"، إذ يجب على الآباء معرفتها جيدا، وهي:

سرعة الاستيعاب

الأطفال الأذكياء لديهم سرعة استيعاب بشكل مذهل، ولا يكتفوا بحفظ المعلومات فقط.

قوة الذاكرة

يتسم الأطفال الأذكياء بقوة الذاكرة، إذ يتذكرون أحداثا أو تفاصيل بدقة من سنوات مضت، كما أنهم قادرون على استدعاء المعلومات بشكل سريع ودقيق.

التعاطف

الأطفال الأذكياء يشعرون بالتعاطف بدرجة تفوق أعمارهم، فقد يشعرون بالحزن عند سماعهم أخبارا عن ظلم أو مشكلات بيئية، أو يصرون على تطبيق العدالة بين أقرانهم.

الفضول

الطفل الذكي لا يتوقف عند الإجابات البسيطة على تساؤلاته، بل يدفعه فضوله إلى معرفة تفاصيل أعمق عن الموضوع الذي يفكر فيه، بدافع حب المعرفة.

مزاملة الأصدقاء الأكبر سنا

الطفل الذكي يفضل مزاملة الأصدقاء الأكبر سنا، نظرا لتفوقه العقلي، إذ يشعر معهم بتواصل فكري أكثر عمقا.

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