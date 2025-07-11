احذر.. الألم المستمر في 5 مناطق بجسمك يكشف السرطان القاتل

كتب – سيد متولي

آلام العضلات أمر طبيعي، تشنج في الرقبة، أو ألم في الظهر بعد رفع شيء خاطئ، أو ألم في الساقين بعد مشي طويل - كلها جزء من الحياة اليومية، ولكن عندما يستمر الألم لأسابيع، أو يتسلل إليك دون سبب واضح، أو يُبقيك مستيقظًا طوال الليل، فقد يكون الوقت قد حان للتوقف عن اللجوء إلى كمادات الماء الساخن والبدء بطرح أسئلة أكبر.

الألم المستمر لا يكون دائمًا ناتجًا عن الإجهاد أو الإفراط في الاستخدام، في بعض الحالات، قد يكون نذير شؤم لمرض أكثر خطورة، مثل السرطان، ومع أن ليس كل ألم خطيرًا، إلا أن معرفة مكان وكيفية ظهور أنواع معينة من الألم قد يساعد في الكشف المبكر عن السرطان.

فيما يلي نظرة على خمس مناطق من الجسم حيث يمكن أن يكون الألم المستمر أحد الأعراض الخفية للسرطان - ومتى يحين الوقت لأخذ الأمر على محمل الجد، بحسب تايمز أوف إنديا.

آلام الظهر: ليست دائمًا مجرد مشكلة في الوضعية آلام الظهر هي الشكوى الأبرز في عصرنا الحديث، بين أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأرائك المترهلة والحقائب الثقيلة، ليس من المستغرب أن يعاني منها ما يقرب من 80% من البالغين في مرحلة ما، ولكن عندما يكون ألم ظهرك عميقًا ومستمرًا ولا يستجيب للراحة أو الأدوية، فقد يكون أكثر من مجرد ألم في العمود الفقري.

في حالات نادرة، قد يكون ألم الظهر أحد أعراض:

سرطان البنكرياس: خاصة عندما ينتشر الألم من الجزء العلوي من البطن إلى منتصف أو أسفل الظهر.

أورام العمود الفقري أو النقائل: يمكن أن تنتشر أنواع السرطان مثل سرطان الثدي أو الرئة أو البروستاتا إلى العمود الفقري وتضغط على الأعصاب.

سرطان الكلى: إذا كان من جانب واحد ويقع في منطقة الخاصرة أكثر من العمود الفقري نفسه.

العلامات التي يجب الانتباه لها:

ألم يزداد سوءًا في الليل أو عند الاستلقاء

بداية مفاجئة وغير مبررة

لا يوجد راحة مع العلاجات التقليدية

الألم المصحوب بفقدان الوزن أو التعب أو فقدان الشهية

آلام البطن: متى لا ينبغي تجاهل مشاعر الأمعاء

يمكن أن تنشأ الغازات والانتفاخات وتقلصات البطن من أسبابٍ غير طبيعية، مثل الإفراط في تناول القهوة، أو الوجبات السريعة، أو حتى التوتر، ولكن عندما يستمر ألم المعدة أو يتفاقم مع مرور الوقت، فمن المفيد البحث بعمق.

يمكن أن تسبب عدة أنواع من السرطان آلامًا مستمرة في البطن أو الحوض، بما في ذلك:

سرطان المبيض: يُعرف بأنه "القاتل الصامت"، ويظهر غالبًا على شكل انتفاخ أو ألم في الحوض أو ضغط.

سرطان القولون: خاصة إذا كان مصحوبًا بتغيرات في عادات الأمعاء، أو وجود دم في البراز، أو الشعور بعدم اكتمال الإخراج.

سرطان الكبد: يمكن أن يسبب ألمًا أو امتلاءً في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

سرطان المعدة: قد يشعر المريض بعسر هضم مستمر أو بألم شديد بعد تناول الطعام.

ما يجعل هذه الأعراض مُعقّدة هو تداخلها مع مشاكل هضمية شائعة.

ينتظر الكثيرون أشهرًا قبل إجراء الفحص، مُفترضين أنها حموضة أو متلازمة القولون العصبي.

لا تنتظر إذا:

الألم مستمر أو متفاقم

هناك فقدان للوزن غير مبرر

أنت تفقد شهيتك أو تشعر بالشبع بسرعة

يوجد دم في البراز أو براز أسود اللون.

الصداع: ليس كل الصداع النصفي مجرد صداع نصفي جميعنا نعاني من الصداع، سواءً بعد ليلة نوم سيئة، أو خلال يوم عمل طويل، أو قبل أول فنجان قهوة، لكن الصداع المستمر أو الذي يبدأ فجأةً ولا يستجيب للأدوية المعتادة قد يكون علامة تحذير، خاصةً لدى كبار السن.

Nermeen

يمكن أن تُسبب أورام الدماغ (الحميدة والخبيثة) صداعًا ناتجًا عن الضغط، ويتفاقم في الصباح أو عند الاستلقاء، كما يمكن أن ينتشر سرطان الرئة أو الثدي إلى الدماغ، مسببًا أعراضًا مشابهة، مع ذلك، من غير المرجح أن يكون الصداع سرطانًا، ولكن إليك كيفية معرفة ما إذا كان الأمر يستحق الفحص:

علامات الخطر:

الصداع الذي يزداد سوءًا بمرور الوقت أو تغيرات في النمط

الصداع الذي يوقظك من النوم

تغيرات في الرؤية، غثيان، قيء لا علاقة لها بالصداع النصفي

الارتباك، وفقدان الذاكرة، أو تغيرات الشخصية

النوبات أو فقدان التنسيق.

إذا كان الصداع حديثًا ومستمرًا، فلا تفترض أنه مجرد توتر أو إجهاد، استشر طبيب أعصاب، من الأفضل استبعاده مبكرًا بدلًا من تجاهله.

آلام العظام أو المفاصل: أكثر من مجرد الشيخوخة أو التهاب المفاصل

ألم في ساقك أو كتفك؟ قد يكون ناتجًا عن مشي طويل، أو شد عضلي، أو حتى شيخوخة، لكن إذا استمر الألم، خاصةً أثناء الراحة، فقد يشير إلى مشكلة أعمق – حرفيًا، غالبًا ما يُوصف ألم العظام بأنه انزعاج عميق ومؤلم يختلف عن الألم المعتاد، قد يزداد سوءًا في الليل، ولا يتحسن دائمًا بالحركة، يمكن أن يحدث هذا مع:

سرطانات العظام الأولية مثل ساركوما العظام أو ساركوما يوينغ (أكثر شيوعًا بين المراهقين والشباب)

السرطانات النقيلية من سرطان الثدي أو البروستاتا أو الرئة التي تنتشر إلى العظام

سرطان الدم أو الليمفوما، والذي يمكن أن يسبب توسع نخاع العظم وألم الأطراف

آلام العظام الموضعية والمستمرة - خاصةً دون إصابة - تستحق الفحص.

غالبًا ما يصاحب ألم العظام المرتبط بالسرطان تورم أو كسور أو محدودية في الحركة.

متى يجب أن تقلق:

الألم عميق وخفيف ومستمر

لا يتحسن الأمر مع الراحة

يوقظك في الليل

لديك أعراض أخرى غير مفسرة مثل الحمى أو التعب أو فقدان الوزن.

ألم الصدر: لا يتعلق بالقلب فقط

يُوحي ألم الصدر فورًا بـ"نوبة قلبية"، وهذا صحيح، ولكن إذا شعرتَ بضيق في قلبك، واستمرّ الشعور بالضيق أو الثقل أو الألم الخفيف، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في أسباب أخرى، بما في ذلك السرطان.

سرطان الرئة، على وجه الخصوص، قد يُسبب انزعاجًا في الصدر، قد يظهر هذا على النحو التالي:

ألم خفيف تحت القفص الصدري

ألم عند التنفس بعمق أو السعال

ألم محول إلى الكتف أو الجزء العلوي من الظهر.

في بعض الحالات، يمكن أن يسبب سرطان المريء أو سرطانات المنصف (منطقة الصدر الوسطى) أيضًا ضغطًا أو ألمًا خلف عظم القص.

علامات قد تشير إلى أن الأمر قد يكون أكثر من مجرد حرقة المعدة أو القلق:

ألم في الصدر مع سعال مستمر

سعال الدم

ضيق في التنفس أو أزيز الألم الذي لا يتحسن مع مضادات الحموضة أو أدوية القلق

بحة في الصوت أو صعوبة في البلع.

لماذا لا ينبغي أبدًا تجاهل الألم المستمر

الحقيقة هي أن الألم هو نظام إنذار جسمك، ومثل أي إنذار، قد ينطلق لسببٍ لا تراه بعد.

الألم المستمر لا يعني إصابتك بالسرطان، ولكنه يعني أن جسمك يحاول أن يُخبرك أن هناك خطبًا ما، وفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، غالبًا ما لا تُسبب السرطانات في مراحلها المبكرة أي ألم على الإطلاق، ولكن عندما تُسبب، يكون الألم خفيفًا ومزمنًا ومتفاقمًا - وليس الألم الحاد والمفاجئ الذي يُتوقع حدوثه نتيجة التواء أو تقلص عضلي، ولهذا السبب يؤكد الأطباء على أهمية النظر إلى النمط: منذ متى استمر هذا؟ (أكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع = يجب فحصه) هل الأمر يزداد سوءا؟ هل يؤثر ذلك على نومك أو حياتك اليومية؟ هل يترافق مع أعراض غامضة أخرى مثل التعب أو فقدان الوزن أو فقدان الشهية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فلا تكتف بتناول مسكنات الألم أو الانتظار.

إذا كان هناك شيء لا يبدو صحيحًا، فتحدث الألم المستمر في الظهر أو البطن أو الرأس أو العظام أو الصدر ليس دائمًا مجرد إرهاق جسدي أو وضعية سيئة.

في بعض الحالات، يكون هذا هو الإنذار الأول والوحيد لمشكلة أكثر خطورة.

لا يُفاجئ السرطان دائمًا بأعراضٍ دراماتيكية.

أحيانًا يبدأ بهمسة ألمٍ لا تزول.

لذا، إذا استمرّ جسدك في وخزك بنفس الألم مرارًا وتكرارًا، فاستمع. من الأفضل توخي الحذر والكشف المبكر بدلًا من الندم على الانتظار.

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