عادة غذائية تسبب الإصابة بسرطان القولون- توقف عنها فورا

كتبت- شيماء مرسي

شهدت السنوات الأخيرة تزايد ملحوظ في تشخيص حالات سرطان القولون خاصة لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما.

ويعتبر تناول "الأطعمة فائقة المعالجة" من الأسباب الرئيسية للإصابة بهذا النوع من السرطان.

وهذه الوجبات الخفيفة الجاهزة للأكل والمشروبات السكرية لا ترتبط فقط بالسمنة ومشكلات التمثيل الغذائي بل أيضا بالتهاب الأمعاء والبكتيريا الضارة والسموم التي تضر بالحمض النووي، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وكشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد ونشرت عام ٢٠١٩ أن النساء المصابات بالسمنة أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم المبكر بمرتين.

ويمكن أن تؤدي السمنة إلى الالتهاب وارتفاع مستويات الأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان الجهاز الهضمي، كما ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وتشمل عوامل الخطر الأخرى التدخين واتباع نظام غذائي غربي ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.

كما سلطت الدراسة الضوء على دور مادة سامة معوية تسمى كوليباكتين، تنتجها بكتيريا الإشريكية القولونية، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالحمض النووي في خلايا القولون وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأصبح سرطان القولون والمستقيم المبكر السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان بين الرجال دون سن الخمسين.

ما هو سرطان القولون؟

هو نوع من السرطان الذي ينشأ في أنسجة القولون أو المستقيم، ويعد هذا السرطان من أكثر أنواع السرطان شيوعا على مستوى العالم، ويحتل المرتبة الثانية كأكثر أسباب الوفاة بالسرطان شيوعا في الولايات المتحدة.

ويبدأ سرطان القولون والمستقيم غالبا كنمو يسمى سليلة داخل القولون أو المستقيم.

ومعظم سرطانات القولون والمستقيم قابلة للشفاء عند توطينها في الأمعاء.

ويمكن أن يتطور سرطان القولون والمستقيم عندما تتغير خلايا القولون أو المستقيم وتفقد سلوكها الطبيعي.

وتؤدي هذه التغيرات إلى حالات سرطانية سابقة للتسرطن، مثل الأورام الغدية، أو سرطان القولون والمستقيم نفسه.

والنوع الأكثر شيوعا من سرطان القولون والمستقيم هو السرطان الغدي، الذي يبدأ في خلايا الغدد التي تُبطّن القولون أو المستقيم.

أسباب الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

يمكن أن يحدث سرطان القولون والمستقيم نتيجة عدة عوامل، إذ يمكن أن تزيد الطفرات أو المتغيرات الجينية الموروثة من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ويمكن لبعض الحالات الوراثية، مثل متلازمة لينش وداء السلائل الغدي العائلي (FAP)، أن تزيد من الخطر أيضا.

وأيضا يمكن أن تزيد خيارات نمط الحياة غير الصحية من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وقد يسهم اتباع نظام غذائي منخفض في الفواكه والخضراوات وغني بالدهون واللحوم المصنعة وقليل الألياف في هذا النوع من السرطان.

وتعد زيادة الوزن أو السمنة وقلة النشاط البدني المنتظم من أسباب الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

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