كتبت- شيماء مرسي

شوربة الدجاج كنز من الفوائد الصحية التي تدعم الجسم بطرق متعددة، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن لها قدرة هائلة علاج نزلات البرد وتخفيف أعراضها بشكل فعال.

شوربة الدجاج ونزلات البرد والإنفلونزا

الدجاج غني بمركب يسمى الكارنوزين الذي يسهم في تخفيف أعراض احتقان الجهاز التنفسي العلوي والتهاب الحلق والسعال.

كما يسهم هذا المركب في تقليل الالتهاب عن طريق إيقاف هجرة خلايا الدم البيضاء، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجيلاتين والجلوكوزامين والكوندرويتين الموجود في في العظام يطلق في الحساء، مما يسهم في تقليل الالتهاب وإصلاح الأنسجة الضامة والتعافي بشكل أسرع من المرض.

شوربة الدجاج والجلطات

تحتوي شوربة الدجاج على نسبة عالية من السوائل، مما يساعد على ترطيب الجسم، وهو أمر حيوي للصحة العامة وللحفاظ على سيولة الدم.

كما أن بعض المكونات الموجودة في شوربة الدجاج، مثل الأحماض الأمينية التي تطلقها أثناء الطهي وبعض الخضروات، قد يكون لها خصائص مضادة للالتهابات، مما يسهم في تقليل الالتهاب في الجسم الذي يعد أحد عوامل الخطر للجلطات.

ما الذي يجعل حساء الدجاج صحيا جدا؟

الدجاج غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين والألياف، ويعد مزيج الخضراوات والتوابل والأعشاب المطبوخة مع الدجاج أفضل وجبة لتعزيز عملية الأيض والمناعة، كما يسهم في مكافحة أعراض فيروس الأنفلونزا.

فوائد أخرى لـ شوربة الدجاج

-تقوية المناعة.

-تعزيز صحة الأمعاء.

-الشعور بالشبع.

-تحسين الحالة المزاجية.

-تحسين عملية الهضم.

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