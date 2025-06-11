6 علامات تظهر بعد تناول هذا المشروب تدل على إصابتك بالإنيميا

كتبت- أسماء العمدة:

هناك 6 علامات قد تظهر أو تتفاقم بعد تناول الشاي، وتشير إلى احتمال إصابتك بالأنيميا، خاصة إذا كنت تعاني منها بالفعل أو لديك نقص في الحديد.

زيادة الشعور بالتعب والإرهاق بعد فترة قصيرة من تناول الشاي

ووفقٌا لـ healthline، على الرغم من أن الشاي يحتوي على الكافيين الذي قد يمنحك دفعة مؤقتة من الطاقة، إلا أن التانينات الموجودة فيه تعيق امتصاص الحديد، إذا كان جسمك يعاني من نقص الحديد، فإن هذه الإعاقة الإضافية قد تجعلك تشعر بالتعب الشديد والإرهاق بعد فترة قصيرة من شرب الشاي، حيث يقل الأكسجين الواصل للخلايا.

الشعور بالدوار أو خفة الرأس بشكل متكرر

الشاي قد يؤدي إلى انخفاض طفيف في ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، وإذا كنت تعاني من الأنيميا، فإن نقص الأكسجين في الدم يجعل الدماغ أكثر حساسية لهذه التغيرات، مما قد يسبب دوارًا أو إحساسًا بخفة الرأس.

شحوب أكثر وضوحًا في الجلد أو الأغشية المخاطية

الشحوب هو عرض رئيسي للأنيميا. الشاي بحد ذاته لا يسبب الشحوب، لكن إذا لاحظت أن بشرتك أو باطن جفنيك أو شفتيك تبدو أكثر شحوبًا باستمرار، خاصة إذا كنت تشرب الشاي بانتظام وبكميات كبيرة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن جسمك لا يستفيد من الحديد بشكل كافٍ بسبب تأثير الشاي.

تفاقم تسارع ضربات القلب أو الخفقان

في حالات الأنيميا، يعمل القلب بجهد أكبر لتعويض نقص الأكسجين. إذا شعرت بخفقان القلب أو تسارع ضرباته بشكل ملحوظ بعد شرب الشاي، فقد يكون ذلك نتيجة لجهد القلب الإضافي المتزامن مع تأثير الشاي على الجسم.

الصداع المستمر أو الصداع النصفي الذي لا يستجيب جيدًا

نقص الأكسجين الواصل للدماغ بسبب الأنيميا يمكن أن يسبب الصداع. إذا كنت تعاني من صداع مزمن ولا يبدو أنك تستجيب للعلاجات، وقد لاحظت أنه يزداد سوءًا أو لا يتحسن بشكل كيد بعد تناول الشاي، فقد يكون هناك ارتباط بنقص الحديد.

تفاقم الإحساس ببرودة الأطراف (اليدين والقدمين)

الأنيميا تؤثر على الدورة الدموية وتوزيع الأكسجين والدفء في الجسم. إذا كنت تشعر بالبرودة في أطرافك بشكل دائم، وتلاحظ أن هذا الشعور يتفاقم بعد شرب الشاي (خاصة في الأجواء الباردة)، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أن جسمك يواجه صعوبة في الحفاظ على درجة حرارته بسبب فقر الدم.

كيف يؤثر الشاي على امتصاص الحديد؟

يحتوي الشاي على مركبات تسمى التانينات (Tannins). هذه التانينات ترتبط بالحديد غير الهيمي (الحديد الموجود في الأطعمة النباتية وبعض المكملات)، مما يقلل بشكل كبير من قدرة الجسم على امتصاصه. الحديد الهيمي (الموجود في اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك) لا يتأثر بالتانينات بنفس الدرجة.

ما الذي يجب فعله؟

1- تجنب شرب الشاي مع الوجبات

إذا كنت تشرب الشاي، حاول تناوله قبل ساعة من الوجبات أو بعدها بساعتين على الأقل للسماح للجسم بامتصاص الحديد.

2- استشر الطبيب

إذا كنت تشعر بأي من هذه الأعراض بشكل مستمر، فمن الضروري زيارة الطبيب لإجراء فحص دم شامل (CBC) لتشخيص الأنيميا وتحديد السبب والعلاج المناسب.

3- عزز امتصاص الحديد

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C (مثل الحمضيات، الفلفل، الفراولة) مع الأطعمة الغنية بالحديد، حيث يساعد فيتامين C على امتصاص الحديد.