10 نصائح ذهبية تساعد على إطالة العمر

كشفت الطبيبة وأخصائية طب الشيخوخة الروسية أولغا تكاتشيفا بعض النصائح التي تساعد على العيش لمدة أطول وتحافظ على الصحة في سن الشيخوخة.

وقالت:"للحفاظ على صحتنا مع التقدم بالسن والعيش لمدة أطول يجب علينا أن نحمي أجسامنا من الأمراض المرتبطة بالتقدم بالعمر، مثل أمراض القلب والشرايين والخرف والسكري وأمراض المفاصل والأمراض المرتبطة بالسمنة. من الضروري دوما مراقبة بعض المؤشرات المسؤولة عن تطور الأمراض مثل ضغط الدم، ومستويات الكولسترول، ومستويات الجلوكوز، ومؤشر كتلة الجسم، كما يجب الابتعاد عن التدخين.

وأضافت: "يجب أيضا الحفاظ على التوازن ما بين التغذية السليمة والنشاط البدني، إذ ينبغي على الإنسان اتباع نظام غذائي صحي مع التقدم بالعمر، وممارسة الرياضة مثل الجري أو المشي السريع يوميا لمدة لا تقل عن 40 دقيقة، وفقا لموقع "mail".

ومن الأمور المهمة لإطالة العمر تبعا للطبيبة الاهتمام بالصحة النفسية والعاطفية، والابتعاد عن مسببات التوتر، والحفاظ على التوازن بين فترات العمل والراحة يوميا، كما يجب أيضا اتباع نمط نوم صحي والحصول على قسط كاف من النوم يوميا لمدة تتراوح ما بين ست إلى ثمان ساعات.

كما أن الابتعاد عن التدخين وشرب الكحول يعتبران من الأمور الأساسية لمحاربة الشيخوخة والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، كما ينصحون بالابتعاد عن مصادر التلوث في المدن الكبيرة.

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