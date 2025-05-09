كيف تساعد تدفئة القدمين على نوم أسرع وأعمق؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة سيئول الوطنية في كوريا الجنوبية أن تدفئة القدمين قد تسهم في النوم بسرعة وتقليل عدد مرات الاستيقاظ الليلي.

وأوضح الباحثون أن تدفئة القدمين تساعد على النوم بشكل أسرع وتقلل أيضا من احتمال الاستيقاظ في الليل، ويعود السبب في ذلك إلى تحسين تنظيم درجة الحرارة ولا يحتاج الجسم إلى طاقة إضافية، ويمكن النوم بهدوء، وفقا لصحيفة "فيستي رو" الروسية.

ويمكن أن يعزى الشعور ببرودة القدمين إلى عدة عوامل، مثل انخفاض حرارة الجسم، أو ارتداء أحذية ضيقة، أو التغيرات الهرمونية (خاصة لدى النساء).

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر فقر الدم الناتج عن نقص الحديد سببًا شائعًا لهذه المشكلة، حيث يؤدي نقص الهيموجلوبين إلى تقليل وصول الأكسجين إلى الأنسجة.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو احتمال الإصابة بتصلب الشرايين وهو مرض وعائي تضيق فيه الشرايين أو تصبح مسدودة باللويحات، وقد يؤدي هذا المرض في الحالات المتقدمة، إلى مضاعفات بما فيها البتر.

وينصح الأطباء بضرورة الخضوع للفحص بالموجات فوق الصوتية للأوعية الدموية في الأطراف السفلى إذا كان الشخص يعاني دائما من برودة القدمين، لاستبعاد حدوث مضاعفات خطيرة.

ووفقا للباحثين، وربما كل ما يحتاجه الشخص للحصول على نوم جيد هو زوج من الجوارب الناعمة والمريحة. ولكن إذا لم تتحسن الحالة، يجب عليه الاستماع إلى جسده واستشارة الطبيب لتحديد السبب.

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