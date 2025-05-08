للرجال.. تناول هذا النوع من التسالي يحميك من العقم ويحسن صحتك الجنسية

كتبت- آلاء نبيل:

اللب الأبيض، أو بذور القرع، من المسليات الشائعة ذات القيمة الغذائية العالية، التي توفر فوائد مذهلة لصحة الرجال الجنسية والعامة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن اللب الأبيض غني بمضادات الأكسدة والزنك، ما يساهم في تعزيز إنتاج الحيوانات المنوية وزيادة عددها وحركتها. كما تساعد مضادات الأكسدة في حماية الحيوانات المنوية من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، وهو عامل مرتبط بالعقم.

وأضاف القيعي في تصريح خاص لمصراوي، أن الزنك الموجود في اللب الأبيض يُعتبر من المعادن الأساسية التي تساهم في زيادة عدد الحيوانات المنوية وتحسين جودتها وحركتها. كما أنه يلعب دورًا في تعزيز مستويات هرمون التستوستيرون، الهرمون الذكري الرئيسي المسؤول عن الرغبة الجنسية والقدرة الجنسية. كما يساهم اللب الأبيض في زيادة مستويات أكسيد النيتريك في الجسم، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم إلى العضو الذكري، ما يساعد في علاج ضعف الانتصاب.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن اللب الأبيض يُعتبر مصدرًا جيدًا للأحماض الدهنية الأساسية مثل أوميجا 3 وأوميجا 6، والتي تلعب دورًا في تحسين الدورة الدموية وصحة القلب والأوعية الدموية، ما ينعكس إيجابًا على الوظيفة الجنسية.

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