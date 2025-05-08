ما السر وراء الرغبة في تناول الحلوى بعد الاستيقاظ مباشرا؟

كم مرة شعرت برغبة قوية في تناول السكريات أو "حاجة حلوة" مثل الكنافة، البسبوسة، الآيس كريم، الشوكولاتة، أو غيرها من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، حتى وأنت تشعر بالشبع أو مباشرة بعد الاستيقاظ؟

انخفاض مستويات السكر في الدم أثناء الليل

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، خلال النوم، يستمر الجسم في استهلاك الجلوكوز للحفاظ على وظائفه الأساسية. في بعض الحالات، قد تنخفض مستويات السكر في الدم بشكل طفيف بحلول الصباح. وعند الاستيقاظ، يشعر الجسم بالحاجة إلى مصدر سريع للطاقة لرفع هذه المستويات، والحلويات هي خيار سهل وسريع لتحقيق ذلك.

تأثير هرمونات الجوع

الهرمونات التي تنظم الشهية، مثل الجريلين (هرمون الجوع) والليبتين (هرمون الشبع)، يمكن أن تتأثر بنوعية ومدة النوم. قلة النوم أو النوم المتقطع قد يؤدي إلى زيادة إفراز الجريلين وانخفاض إفراز الليبتين، مما يزيد من الشعور بالجوع والرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والسكريات.

ظاهرة الفجر

بشكل طبيعي، في الساعات الأولى من الصباح، تفرز بعض الهرمونات مثل الكورتيزول وهرمون النمو، مما يحفز الكبد على إطلاق الجلوكوز في الدم. هذا الارتفاع الطبيعي في سكر الدم قد يدفع الجسم للشعور بالحاجة إلى المزيد من السكر لتحقيق توازن أكبر.

العادات الغذائية

إذا كنت معتادًا على تناول وجبة إفطار غنية بالسكريات أو الحلويات، فقد يعتاد جسمك على هذه البداية اليومية ويشعر بالرغبة فيها عند الاستيقاظ.

الحالة النفسية والتوتر

في بعض الأحيان، يمكن أن تكون الرغبة في تناول الحلويات علامة على التوتر أو الحاجة إلى الراحة العاطفية. قد يلجأ البعض إلى الأطعمة السكرية لتحسين المزاج بشكل مؤقت.

الجفاف

في بعض الحالات، قد يختلط الشعور بالعطش مع الرغبة في تناول الطعام، وقد يفسر الجسم ذلك على أنه رغبة في تناول السكريات للحصول على طاقة سريعة، على الرغم من أن الجسم يحتاج في الواقع إلى الماء.

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