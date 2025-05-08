لمرضى السكري من النوع الثاني.. أطعمة لا تتناولها قبل النوم

بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني، من المهم جدًا مراقبة مستويات السكر في الدم، خاصة قبل النوم، لتجنب ارتفاعها بشكل كبير أثناء الليل.

إليك بعض الأطعمة التي يُفضل تجنبها قبل النوم للحفاظ على استقرار مستويات السكر، وفقًا لـ medicalxpress

الحبوب المكررة ومنتجاتها

مثل الخبز الأبيض، والمعكرونة البيضاء، والأرز الأبيض، والمعجنات. هذه الأطعمة تتحول إلى سكر بسرعة في الجسم ويمكن أن تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم.

الأطعمة والمشروبات السكرية

مثل الحلويات، والكعك، والبسكويت، والعصائر المحلاة، والمشروبات الغازية، والمشروبات الرياضية السكرية. هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف الذي يرفع مستويات السكر في الدم بسرعة.

الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع

بعض الفواكه مثل البطيخ، والأناناس، والمانجو، والعنب بكميات كبيرة يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة. يُفضل تناول حصص صغيرة من الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض مثل التفاح، والكمثرى، والتوت إذا كنت ترغب في تناول الفاكهة قبل النوم بفترة كافية.

الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة

غالبًا ما تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من الكربوهيدرات المكررة والدهون غير الصحية والصوديوم، ويمكن أن تؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم والصحة العامة.

الأطعمة الدهنية والثقيلل

مثل الأطعمة المقلية، واللحوم المصنعة، والأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة. هذه الأطعمة تستغرق وقتًا أطول للهضم ويمكن أن تؤثر على مستويات السكر في الدم بشكل غيرمباشر.

منتجات الألبان كاملة الدسم

على الرغم من أنها ليست بالضرورة عالية في الكربوهيدرات، إلا أن محتواها العالي من الدهون قد يؤثر على استقرار مستويات السكر في الدم لدى بعض الأشخاص. يُفضل اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم.

نصائح إضافية لمرضى السكري قبل النوم

تناول وجبة عشاء متوازنة

تجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة

مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام

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