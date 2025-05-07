علامة تظهر بالفم تنذرك بسرطان قاتل.. احذرها

كتب- أحمد الضبع:

يحذر الأطباء من أن بعض العلامات التي قد تظهر في الفم قد تكون مؤشرًا مبكرًا على وجود مشاكل صحية خطيرة، قد تصل إلى الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

وأكد الدكتور عماد برسوم، استشاري الأورام وزميل كلية الطب الملكية بإنجلترا، أن هناك علامة شائعة قد تظهر في الفم وتستدعي الاهتمام الفوري، وهي التقرحات أو الجروح التي لا تلتئم لمدة طويلة.

وأوضح "برسوم" في تصريحات لـ"مصراوي" أنه إذا لاحظ الشخص ظهور قرحة أو جرح في الفم لا يلتئم بعد مرور أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، فإن هذا قد يكون عرضًا من أعراض سرطان الفم أو الحلق، الذي يعتبر من أنواع السرطان القاتلة إذا تم تجاهله أو عدم اكتشافه في مراحله المبكرة.

وأضاف استشاري الأورام أن الأشخاص الذين يعانون من التدخين أو شرب الكحول بشكل مفرط، هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السرطان.

وتابع أنه من المهم أيضًا الانتباه لأي تغيرات في لون أو شكل الفم أو اللثة، مثل وجود بقع بيضاء أو حمراء غير طبيعية، لأن هذه التغيرات قد تكون علامات تحذيرية تؤشر على وجود خلايا سرطانية أو ما يعرف بـ"سرطان الفم".

وأشار إلى أنه في بعض الحالات، يمكن أن تترافق هذه التغيرات مع صعوبة في البلع أو الشعور بألم في الفم والحلق.

وبيّن أنه يمكن أن تظهر أعراض أخرى مثل تغيرات في الصوت أو صعوبة في تحريك الفك، وهو ما يستدعي التدخل الطبي بشكل عاجل. وشدد على ضرورة عدم تجاهل أي أعراض غير طبيعية في الفم، مؤكدًا أنه في حال التشخيص المبكر، تكون فرص العلاج والتعافي أكبر بكثير.



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