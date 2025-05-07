"سم بطيء".. مشروب شهير يسبب تصلب الشرايين والسكتة الدماغية

تشير الأبحاث الطبية الحديثة إلى أن بعض العادات الغذائية اليومية، التي قد تبدو غير ضارة، قد تكون سببًا مباشرًا في تطور أمراض مزمنة تهدد الصحة العامة.

ويعد الإفراط في تناول بعض المشروبات الشائعة أحد أبرز هذه العوامل، إذ يؤثر سلبًا على وظائف القلب والأوعية الدموية، ما يستدعي الحذر والتوعية بأضرارها المحتملة.

وحذّر الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول أحد المشروبات الشائعة التي قد تتحول إلى "سم بطيء" يؤدي بمرور الوقت إلى الإصابة بتصلب الشرايين، وهي من أبرز المقدمات لأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وأوضح "شهاب" في تصريحات لـ"مصراوي" أن المشروبات السكرية المحلاة، وعلى رأسها المشروبات الغازية، تعد من أخطر ما يمكن أن يتناوله الإنسان يوميًا دون وعي، إذ تحتوي على نسب مرتفعة من السكريات المضافة التي تتسبب في رفع مستويات الجلوكوز في الدم بشكل مفاجئ، وتؤدي إلى مقاومة الإنسولين، ثم ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وهي عوامل رئيسية في تصلب الشرايين.

وأشار إلى أن ما يجعل هذه المشروبات خطيرة هو انتشارها الواسع بين مختلف الفئات العمرية، خاصة بين الشباب والأطفال، إلى جانب أن تناولها لا يعطي إحساسًا بالشبع، ما يدفع إلى استهلاك كميات كبيرة منها دون إدراك تأثيرها التراكمي على الجسم.

وأضاف أن الإفراط في هذا النوع من المشروبات يؤدي إلى حدوث التهابات مزمنة في الأوعية الدموية، ما يسرع من تصلب جدران الشرايين ويقلل من مرونتها، ويزيد بالتالي من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية.

ونصح أخصائي التغذية بضرورة التقليل من تناول هذه المشروبات قدر الإمكان، واستبدالها بالماء أو المشروبات الطبيعية غير المحلاة، كما دعا إلى قراءة المكونات الغذائية لأي منتج قبل شرائه، خاصة تلك التي تحتوي على سكريات مخفية.

واختتم تحذيره بالتأكيد على أن الوقاية من أمراض القلب تبدأ من التغذية الواعية، وأن العادات اليومية الصغيرة – كتناول عبوة من مشروب غازي – قد تكون سببًا في أزمات صحية كبيرة على المدى الطويل.



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