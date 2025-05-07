خطر يهدد القلب.. 5 علامات تكشف إصابتك بـ القاتل الصامت

كتب – سيد متولي

يطلق على ارتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت"، إذ أن هذه المشكلة الصحية قد لا تظهر أي أعراض في البداية حتى يتفاقم الأمر، ليشمل تأثيره على القلب، مسببا مشكلات خطيرة.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، فإن ارتفاع ضغط الدم الذي يهدد صحة القلب، يمكن أن يُظهر خمس علامات، لا ينبغي تجاهلها، وتتمثل في:

ضيق التنفس

عدم القدرة على التنفس، قد تكون علامة تحذيرية على تأثر القلب أو الرئتين من ارتفاع ضغط الدم، ما يسبب صعوبة في الحصول على الأكسجين.

الصداع الشديد

ارتفاع ضغط الدم يسبب الشعور بصداع شديد أو متكرر، نتيجة لتمدد الأوعية الدموية الموجودة في الدماغ.

نزيف الأنف

نزيف الأنف المستمر دون التعرض لأي إصابة، علامة تستدعي الذهاب للطبيب، لأنها قد تشير إلى أن ضغط الدم لديك مرتفعًا.

الدوخة

ارتفاع ضغط الدم، يسبب الشعور بالدوخة، نتيجة لتأثر تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ أو العينين.

الشعور بالتعب

الشعور بالتعب علامة على ارتفاع ضغط الدم، ويحدث بسبب نقص التروية الدموية الواصلة للدماغ.



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