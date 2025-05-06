"بتسمع صوت صفارة في أذنيك"؟- إليك السر المفاجئ

كتبت- أسماء مرسي:

هل سبق لك أن عانيت من صفير أو ضوضاء رنين في أذنيك؟، هذه الحالة الشائعة ، التي تُعرف طبيا باسم "طنين الأذن"، تصيب الكثيرين، ولكن، ما السر وراء هذا الأمر؟

أسباب طنين الأذن:

التعرض للضوضاء العالية

التعرض المستمر للأصوات الصاخبة، من أبرز الأسباب التي قد تلحق الضرر بالأذن الداخلية وتؤدي إلى الطنين.

التقدم في العمر وتراجع السمع

مع مرور السنوات، تبدأ القدرة السمعية في الانخفاض بشكل طبيعي، وهي حالة تعرف بـ "الصمم الشيخوخي"، غالبًا ما يصاحب طنين الأذن هذه الحالة.

الأدوية والحالات الصحية

بعض الأدوية، مثل أنواع معينة من المضادات الحيوية وأدوية علاج السرطان والجرعات العالية من الأسبرين، لها تأثير جانبي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض الحالات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري ومشاكل الدورة الدموية أن تساهم في ظهور طنين الأذن غير المبرر.

تراكم شمع الأذن

يؤدي تراكم كميات كبيرة من شمع الأذن إلى انسداد قناة الأذن، وهو ما ينتج عنه صوت "الصفير".

إصابات الأذن والصدمات

يمكن لإصابات الأذن أو التعرض لصدمات في الرأس أن يؤثر على الأعصاب أو مناطق الدماغ المسؤولة عن السمع، ما يؤدي إلى ظهور طنين الأذن، وغالبا ما يكون في أذن واحدة فقط.

علاج طنين الأذن وتشخيصه

يعتمد علاج طنين الأذن بشكل أساسي على تحديد السبب وراءه، يبدأ الطبيب تشخيص الحالة بفحص جسدي شامل للأذن وإجراء اختبارات سمعية لتقييم قدرة السمع وتحديد أي مشكلات واضحة، ويشمل ذلك قياس السمع النقي، واختبار فهم الكلام، وقياس طبلة الأذن، بالإضافة إلى ذلك، يطلب فحوصات دم أو اختبارات تصوير مثل الرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي المحوسب لاستبعاد أي حالات طبية أخرى، وفقا لموقعي "clevelandclinic" و"onlymyhealth".

مضاعفات لعدم علاج طنين الأذن:

يؤدي إهمال علاج طنين الأذن إلى مضاعفات، مثل:

القلق والتوتر.

الاكتئاب.

التهيج وسرعة الانفعال.

صعوبة التركيز والانتباه.

صعوبات في التواصل مع الآخرين.

تدهور القدرات المعرفية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

من الضروري استشارة الطبيب المختص فورا في الحالات التالية:

استمرار طنين الأذن لأكثر من أسبوع.

مصاحبة الطنين لفقدان في السمع.

الشعور بالدوخة أو الدوار.

إذا كان الطنين يشبه نبضات القلب.

في حال حدوث فقدان سمع مفاجئ مصحوبا بطنين الأذن.



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