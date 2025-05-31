احرص عليه.. البرقوق كنز غذائي و له 5 فوائد مذهلة

البرقوق، أو كما يُعرف في بعض البلدان العربية بـ"البرقوق المجفف" (البرقوق المجفف)، هو فاكهة لذيذة ومغذية تنتمي إلى عائلة "الفواكه الحجرية" (Stone Fruits) مثل الخوخ والمشمش.

على الرغم من صغر حجمها، إلا أن البرقوق يحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية التي تجعله إضافة مثالية لنظامك الغذائي.

إليك 5 فوائد صحية لتناول البرقوق وفق موقع verywellhealth:

1. غني بمضادات الأكسدة

البرقوق يحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية مثل الأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد في مكافحة الجذور الحرة التي قد تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البرقوق على فيتامين C الذي يعزز من صحة الجلد والجهاز المناعي.

2. يدعم صحة الجهاز الهضمي

يُعتبر البرقوق من المصادر الجيدة للألياف، مما يساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. كما يحتوي على مادة السوربيتول، وهي سكر كحولي يعمل كملين طبيعي، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

3. يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم

البرقوق يحتوي على الألياف والمركبات النباتية التي تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البرقوق قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين، مما يجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

4. يدعم صحة العظام

البرقوق يحتوي على مجموعة من المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K، وهي عناصر غذائية مهمة لصحة العظام.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البرقوق قد يساعد في تقليل فقدان كثافة العظام، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام مع تقدم العمر.

5. يحسن صحة القلب

البرقوق يحتوي على مركبات نباتية مثل الأنثوسيانين والفلافونويدات، وهي مركبات تساعد في تحسين صحة القلب من خلال تقليل مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البرقوق على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم.