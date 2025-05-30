4 أعشاب تحافظ على جهازك الهضمي من الضرر

في عالم الطب البديل، تُعتبر الأعشاب الطبيعية من أبرز الوسائل التي تُستخدم لدعم صحة الجهاز الهضمي.

إليك 4 أعشاب فعّالة في تعزيز الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وفق "هيلث لاين".

1. الزنجبيل (Ginger)

يُعرف الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات والقدرة على تهدئة الجهاز الهضمي يساعد في تخفيف الغثيان والانتفاخ وعسر الهضم من خلال تعزيز حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي يمكن تناوله على شكل شاي أو إضافته إلى الوجبات اليومية.

2. النعناع (Peppermint)

يُعتبر النعناع من الأعشاب المهدئة التي تساعد في تخفيف التقلصات المعوية والانتفاخ يُستخدم زيت النعناع أو شاي النعناع لتخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي وتحسين عملية الهضم.

3. الشمر (Fennel)

يُستخدم الشمر منذ قرون لدعم الهضم. يساعد في تخفيف الغازات والانتفاخ وعسر الهضم يمكن مضغ بذور الشمر بعد الوجبات أو تناول شاي الشمر لتعزيز الهضم وتعزيز صحة الأمعاء.

4. جذر عرق السوس (Licorice Root)

يُستخدم جذر عرق السوس لتهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات يساعد في حماية بطانة المعدة ويُستخدم لتخفيف أعراض الحموضة وعسر الهضم يُفضل استخدام عرق السوس منزوع الجليسرين (DGL) لتجنب التأثيرات الجانبية المحتملة.