لهذا السبب غسل اليدين مهم بعد تناول الطعام!

غسل اليدين بعد تناول الطعام مهم لعدة أسباب حيوية، وغالبًا ما يتم التقليل من أهميتها، وفقًا لما ورد عبر صحيفة healthline.

1- إزالة الجراثيم التي انتقلت إلى يديك أثناء تناول الطعام

التلوث المتبادل

أثناء تحضير الطعام أو تقديمه، وحتى أثناء تناوله باستخدام أدوات أو مباشرة باليد، يمكن أن تنتقل الجراثيم من الأسطح الملوثة (مثل مقابض الأبواب، الهواتف، النقود) إلى الطعام أو إلى يديك مباشرة.

جراثيم الطعام نفسه

قد يحتوي الطعام نفسه على بعض الجراثيم، خاصة إذا لم يتم طهيه أو تخزينه بشكل صحيح. هذه الجراثيم يمكن أن تنتقل إلى يديك أثناء الأكل.

جراثيم من الفم

حتى لو كنت بصحة جيدة، يحتوي فمك على ملايين البكتيريا. أثناء تناول الطعام، قد تلامس يديك فمك وتنقل هذه البكتيريا.

- منع انتشار الجراثيم إلى الآخرين والبيئة المحيطة

بعد تناول الطعام وقبل غسل يديك، قد تلمس العديد من الأسطح مثل مقابض الأبواب، مفاتيح الإضاءة، الهواتف، أجهزة التحكم عن بعد، وغيرها. هذا ينقل الجراثيم إلى هذه الأسطح، مما يعرض الآخرين لخطر الإصابة.

إذا لم تغسل يديك بعد تناول الطعام ثم بدأت في تحضير الطعام لشخص آخر، فإنك تنقل الجراثيم التي كانت على يديك إلى طعامهم.

3- الحماية من الإصابة بالأمراض

يمكن أن تشمل الجراثيم التي تنتقل إلى يديك أثناء تناول الطعام بكتيريا وفيروسات وطفيليات يمكن أن تسبب أمراضًا مختلفة مثل الإسهال، القيء، نزلات البرد، والإنفلونزا، والتهابات أخرى.

عدم غسل اليدين يساهم في استمرار دورة العدوى، حيث تنتقل الجراثيم من شخص إلى آخر أو من سطح ملوث إلى شخص ثم إلى آخر.

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