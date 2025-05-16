تسبب أمراض القلب والسرطان.. احذر 5 أنواع أطعمة تدمر جسمك

كتب – سيد متولي

هل سبق لك أن شعرت بألم مفاجئ أو تورم أو احمرار في جسمك، ولم تتمكن من تحديد سببه؟ غالبًا، قد تكون تعاني من التهاب، والآن، السؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الالتهاب؟.

ويحسب تايمز أوف إنديا، فالالتهاب استجابة طبيعية للجسم للإصابة أو العدوى، وهو جزء أساسي من آلية دفاع الجهاز المناعي، يتضمن إطلاق مواد كيميائية تُحفز استجابة مناعية، بهدف مكافحة مسببات الأمراض أو شفاء الأنسجة التالفة.

ورغم أهميته للبقاء على قيد الحياة، إلا أن الالتهاب المزمن أو غير المناسب قد يؤدي إلى مشكلات صحية مختلفة، مع أن الالتهاب عادةً ما يكون مفيدًا للشفاء، إلا أنه قد يُسبب ألمًا وتورمًا واحمرارًا وحرارة في المنطقة المصابة، إذا أصبح الالتهاب مزمنًا، فقد يُسهم في تفاقم إصابة الأنسجة وأمراضها، كما يرتبط الالتهاب المزمن بحالات مرضية مختلفة، مثل أمراض القلب والسكري، وحتى بعض أنواع السرطان.

ما الذي يسبب الالتهاب؟

يمكن للعديد من العادات اليومية أن تُسهم في حدوث التهابات في الجسم، فإلى جانب قلة النشاط البدني، والتوتر المزمن، وقلة النوم، والتدخين، والتعرض للملوثات، فإن تناول بعض الأطعمة اليومية، مثل الأطعمة المصنعة، والكربوهيدرات المكررة، والدهون غير الصحية، قد يُسهم في حدوث هذه الحالة.

فيما يلي خمسة من الأطعمة الشائعة وكيف يمكن أن تؤثر على صحتك:

الكربوهيدرات المكررة (الخبز الأبيض، المعكرونة، المعجنات)

يمكن أن تساهم الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والمعجنات في الالتهاب بسبب مؤشرها السكري المرتفع، مما يسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم وانخفاضًا لاحقًا.

يُحفّز هذا التذبذب السريع استجابةً التهابيةً في الجسم، إضافةً إلى ذلك، تفتقر الكربوهيدرات المُكرّرة إلى الألياف والعناصر الغذائية الموجودة في الحبوب الكاملة، ما يُفاقم العملية الالتهابية.

السكر المضاف (المشروبات الغازية والحلويات والحبوب السكرية)

وفقًا لدراسات متعددة، يُمكن أن يُسهم الإفراط في تناول السكر المُضاف، وخاصةً من مصادر مثل المشروبات الغازية والحلويات والحبوب المُحلاة، في حدوث الالتهاب، ويحدث هذا لأن ارتفاع مستويات السكر يُمكن أن يُضعف وظيفة المناعة، ويُعطّل ميكروبيوم الأمعاء، ويُحفّز إطلاق العوامل الالتهابية.

اللحوم المصنعة (النقانق، الهوت دوج)

يمكن أن تُسهم اللحوم المُصنّعة، مثل النقانق والهوت دوج، في حدوث الالتهابات نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة، بالإضافة إلى المواد الحافظة والنترات والصوديوم، هذه المكونات قد تُحفّز الالتهاب وتُساهم في الإصابة بالأمراض المزمنة، في حين تشير الدراسات السابقة إلى أن المركبات التي يتم إنتاجها عند طهي اللحوم في درجات حرارة عالية تؤدي إلى الالتهاب، وجدت دراسة أن الارتباط بين استهلاك اللحوم المصنعة والالتهاب قد يكون بسبب زيادة الوزن في الجسم.

الدهون المتحولة (الزيوت المهدرجة جزئيًا والسمن النباتي)

تساهم الدهون المتحولة، وخاصةً تلك الموجودة في الزيوت المهدرجة جزئيًا والسمن النباتي، في الالتهاب عبر آليات مختلفة، أبرزها زيادة مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وخفض مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، ما يؤدي إلى انقباض الشرايين والالتهاب.

الأطعمة المقلية (البطاطس المقلية، الدجاج المقلي، الكعك المحلى)

الأطعمة المقلية، مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي والدونات، قد تُسبب الالتهابات بسبب محتواها العالي من الدهون، بما في ذلك أحماض أوميجا 6 الدهنية والدهون المتحولة، ودرجات الحرارة العالية المستخدمة في القلي، كما أن القلي قد يزيد من محتوى السعرات الحرارية ويؤدي إلى تغيرات في ميكروبيوم الأمعاء، ما يُسهم في زيادة الالتهاب.

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