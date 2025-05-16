احذر أعراض مرض السكري عند النساء.. 10 علامات خفية

كتب – سيد متولي

قد يتسلل داء السكري، خاصةً لدى النساء، بصمت بعلامات يسهل تجاهلها باعتبارها مجرد "أمور حياتية" - التوتر، الهرمونات، الشيخوخة، أو قلة النوم، لكن المشكلة تكمن في أن هذا المرض غير المُشخَّص أو سوء إدارته قد يُلحق ضررًا بالغًا بجسم المرأة، ويصيب الكثيرات من النساء.

لماذا يؤثر مرض السكري على النساء بشكل مختلف؟

تُعالج أجسام النساء الجلوكوز والأنسولين بشكل مختلف عن أجسام الرجال، يمكن أن تؤثر التغيرات الهرمونية - كتلك التي تحدث أثناء الدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث - على ضبط مستوى السكر في الدم، إضافةً إلى ذلك، يُمكن تجاهل الأعراض أو الخلط بينها وبين مشاكل صحية أخرى لدى النساء، ما يُؤخر التشخيص، ناهيك عن أن داء السكري قد يُصيب النساء بشكل أشد في بعض الحالات، على سبيل المثال، النساء المصابات بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بأربع مرات من النساء غير المصابات به، فكيف يُمكنكِ إذًا معرفة ما إذا كان مستوى السكر في الدم لديكِ غير مُنتظم؟، إليكِ 10 علامات خفية لداء السكري لدى النساء تستحق الاهتمام - وما قد تعنيه، بحسب timesofindia.

تعب غير عادي لا يتوقف

هل تشعر بالإرهاق المستمر حتى بعد ثماني ساعات من النوم؟ قد يكون هذا التعب الشديد الذي يُسببه إرهاق الأطراف وتشوش الذهن علامة تحذيرية، ارتفاع سكر الدم يمنع خلاياك من امتصاص الجلوكوز بكفاءة، ما يحرم جسمك من الطاقة.

عدوى الخميرة المتكررة

نعم، هذا أمرٌ مُحرج ولكنه بالغ الأهمية، تتغذى الخميرة على السكر، لذا فإن ارتفاع مستوى السكر في الدم باستمرار قد يُهيئ بيئةً مثاليةً لالتهابات الخميرة المهبلية المتكررة والتهابات المسالك البولية.

عدم وضوح الرؤية

هل تعتقد أن وقتك أمام الشاشات يُضرّ بعينيك؟ ربما، لكن عدم وضوح الرؤية هو أيضًا من أولى علامات داء السكري، ارتفاع مستوى السكر في الدم قد يُسبّب تورّم عدسة العين، ما يُصعّب التركيز، ومع مرور الوقت، قد يُسبّب تلفًا دائمًا.

فقدان الوزن غير المبرر

قد يبدو إنقاص الوزن دون جهد حلمًا، لكنه في حالة مرض السكري أشبه بإشارة تحذير، إذا لم يستطع جسمك استخدام الجلوكوز كوقود، فإنه يبدأ بحرق الدهون والعضلات بدلًا من ذلك.

زيادة العطش وكثرة التبول

علاماتٌ شائعة، نعم، ولكن غالبًا ما يتم تجاهلها، ارتفاع مستويات السكر في الدم يسحب المزيد من السوائل من الأنسجة، ما يجعلك تشعر بالعطش باستمرار المزيد من العطش = المزيد من الماء = المزيد من زيارات الحمام، إنها حلقة مفرغة.

بطء التئام الجروح والالتهابات

لا ينبغي أن يستغرق التعافي من جرح بسيط أسابيع، ولكن إذا كنت مصابًا بالسكري، فإن ارتفاع سكر الدم يؤثر سلبًا على الدورة الدموية والاستجابة المناعية، ما يُبطئ عملية الشفاء ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

بقع داكنة من الجلد (خاصة حول الرقبة)

يُطلق على هذه الحالة اسم "الشواك الأسود"، وهي شائعة بشكل مفاجئ لدى النساء المصابات بمقاومة الأنسولين، إذا لاحظتِ بشرة داكنة مخملية في طيات الجسم (الرقبة، الإبطين، الفخذ)، فافحصي مستوى السكر في الدم.

تقلبات المزاج وضباب الدماغ

داء السكري ليس مجرد مرض جسدي، ارتفاع (أو انخفاض) مستويات السكر في الدم قد يؤثر على مزاجك وتركيزك وحتى ذاكرتك، هل تشعر بالقلق أو التهيج أو النسيان باستمرار؟ قد يكون مستوى السكر في دمك هو السبب.

وخز أو خدر في اليدين والقدمين

قد يبدأ اعتلال الأعصاب السكري بشكل طفيف، وخز خفيف هنا، وخدر هناك، قد تشعر وكأنك نمت على يدك بشكل غريب، ولكن إذا استمر هذا الشعور، فقد يكون السبب تلف الأعصاب.

متلازمة تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض ليست ناتجة عن مرض السكري، ولكنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، تعاني العديد من النساء المصابات بها من مقاومة الأنسولين، إذا كنتِ تعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية، وحب الشباب، وزيادة الوزن، فمن الضروري أن يقيّم طبيبكِ مستويات السكر في الدم لديكِ.

إليك ما عليك فعله

تتبع أعراضك، حتى لو بدت عشوائية، اطلب فحص دم. اختبارات A1C، وسكر الدم الصائم، واختبارات تحمل الجلوكوز الفموية من الفحوصات الشائعة.

اعرف تاريخ عائلتك

تلعب العوامل الوراثية دورًا، لا تنتظر، إذا شعرت بأي اضطراب، فتحدث إلى طبيبك.

تحرك أكثر

المشي اليومي، أو ممارسة اليوجا، أو حتى الرقص في مطبخك له تأثير.

تناول الألياف

أضف الخضراوات الورقية، والشوفان، وبذور الشيا، والبقوليات إلى طبقك.

قلل من المشروبات السكرية

حتى العصائر "الصحية" يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم، أعطِ الأولوية للنوم وإدارة التوتر، هذه الأمور تؤثر سلبًا على الهرمونات ومستويات الجلوكوز بشكل كبير.

عامل خطر الإصابة بمرض السكري لدى النساء

تشمل عوامل خطر الإصابة بالسكري لدى النساء التاريخ العائلي، وزيادة الوزن (وخاصةً دهون البطن)، ونمط الحياة الخامل، واتباع نظام غذائي غير صحي غني بالكربوهيدرات المكررة والسكريات، كما يمكن أن تزيد التغيرات الهرمونية أثناء الحمل (سكري الحمل)، ومتلازمة تكيس المبايض (PCOS)، وانقطاع الطمث من خطر الإصابة.

وتواجه النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، أو تاريخ من أمراض القلب احتمالات أكبر للإصابة، ويزيد التدخين والتوتر وقلة النوم من خطر الإصابة.

والنساء قد يُصبن بالسكري عند انخفاض مؤشر كتلة الجسم لديهن مقارنةً بالرجال، ما يجعل الفحص المبكر وتعديل نمط الحياة أمرًا بالغ الأهمية للوقاية، ويمكن للفحوصات الدورية اكتشاف المرض مبكرًا.

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