مفاجأة.. لن تتخيل ما يحدث لجسمك عند تناول الشاي من "الكاتيل"

كتبت- أسماء مرسي:

تعتاد الكثير من السيدات على استخدام غلاية الماء الكهربائية أو "الكاتيل" لتوفير الوقت والجهد، ولكن هل فكرت يوما في مخاطر هذه العادة؟

الغلي المتكرر هو المفتاح للخطر

في هذا السياق، الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أوضح أن المشكلة لا تكمن في غلي الماء بحد ذاته في "الكاتيل"، بل في تكرار عملية الغلي لنفس الماء عدة مرات.

ماذا يحدث للماء عند إعادة غليه؟

وأشار في تصريح لـ "مصراوي" إلى أن إعادة غلي الماء يؤدي إلى زيادة تركيز المعادن الثقيلة الضارة مثل الرصاص والنحاس، بالإضافة إلى ذلك، ترتفع نسبة الفلورايد وتترسب النترات في الماء المغلي بشكل متكرر.

هذه التغيرات الكيميائية تشكل عبئا على الكلى والجهاز العصبي على المدى الطويل.

تفاعلات خطيرة

وأضاف أن تحضير الشاي باستخدام هذا الماء المغلي عدة مرات يزيد من المشكلة، فمادة التانين الموجودة في الشاي تتفاعل مع المعادن الثقيلة، ما يقلل من امتصاص الحديد في الجسم ويزيد من أضرار الأكسدة.

طريقة التسخين الصحيحة

ولتجنب هذه المخاطر، نصح "القيعي" بتسخين الماء على البوتاجاز، وتجنب إعادة غلي الماء في "الكاتيل" أكثر من مرة.

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