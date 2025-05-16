هذا ما يحدث لجسم الرجل عند تناوله "البطيخ" يومياً

الدكتور أحمد صلاح يقول، تناول البطيخ يوميًا يمكن أن يكون له العديد من الفوائد الصحية لجسم الرجل، وذلك لاحتوائه على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة.

الترطيب

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، البطيخ يتكون من حوالي 92% ماء، لذا فإن تناوله يوميًا يساعد بشكل كبير في الحفاظ على رطوبة الجسم، وهو أمر ضروري لوظائف الجسم المختلفة مثل تنظيم درجة الحرارة ونقل العناصر الغذائية.

صحة القلب

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، يحتوي البطيخ على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يرتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وخفض ضغط الدم.

يحتوي أيضًا على السيترولين، وهو حمض أميني يمكن أن يساعد في تحسين تدفق الدم واسترخاء الأوعية الدموية، مما يعزز صحة القلب، ويحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم.

الوقاية من السرطان

وأكد، مادة الليكوبين الموجودة في البطيخ قد تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا وسرطان القولون، وذلك بفضل خصائصها المضادة للأكسدة.

صحة العين

يحتوي البطيخ على فيتامين أ و البيتا كاروتين، وهما مهمان للحفاظ على صحة العين والوقاية من مشاكل مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

تقليل التهابات العضلات

قد يساعد السيترولين الموجود في البطيخ في تقليل آلام العضلات بعد التمارين الرياضية الشاقة وتحسين التعافي.

تعزيز المناعة

البطيخ مصدر جيد لفيتامين سي، وهو مضاد أكسدة قوي يعزز جهاز المناعة ويساعد الجسم على مكافحة العدوى.

صحة الجلد

وتابع صلاح:" يساهم فيتامين سي وفيتامين أ الموجودان في البطيخ في الحفاظ على صحة الجلد ومرونته. كما أن الليكوبين قد يساعد في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس."

المساعدة في إدارة الوزن

وأشار إلى أن نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف وانخفاض السعرات الحرارية، يمكن أن يساعد البطيخ في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساهم في إدارة الوزن.

تحسين الهضم

وأختتم:"يحتوي البطيخ على كمية جيدة من الماء وبعض الألياف، مما يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك"..

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