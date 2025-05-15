لانتعاش يدوم في الصيف.. 6 إضافات للماء تحارب الجفاف وتمنحك النشاط

كتبت- آلاء نبيل:

الحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية للصحة العامة والنشاط، ورغم أن شرب الماء النقي هو الوسيلة الأساسية للترطيب، إلا أن كثيرين يجهلون أن بعض الخضروات والفواكه يمكن أن تعزز عملية الترطيب وتزيد من النشاط عند إضافتها إلى الماء، فضلًا عن منحها نكهة منعشة وطبيعية.

وكشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك بعض الإضافات الطبيعية إلى الماء التي توفر نكهه لذيذة، كما تعزز الفوائد نظرًا لما تحتوي عليه من عناصر غذائية، وتساعد على جعل الجسم أكثر رطوبة ونشاط.

وأضاف "القيعي" في تصريح لـ"مصراوي"، أبرز المكونات الطبيعية التي يفضل إضافتها للماء خلال فصل الصيف وتشمل ما يلي:

الخيار

يتميز الخيار بمحتواه العالي من الماء، و البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل الالتهابات، لذا إضافة شرائح الخيار إلى الماء يمنحه نكهة منعشة وخفيفة ويعزز طاقة الجسم.

الزنجبيل

على الرغم من أنه غالبًا ما يستخدم بكميات صغيرة، إلا أن إضافة شرائح رقيقة من الزنجبيل إلى الماء يمكن أن يساعد في تنشيط الجسم وتحسين الدورة الدموية، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات وقد يساعد في تهدئة اضطرابات المعدة.

النعناع

يعتبر النعناع منعش ويضيف نكهة رائعة إلى الماء بالإضافة إلى ذلك يساعد النعناع في تحسين الهضم وتخفيف الصداع خلال نهار الصيف وينشط طاقة الجسم.

الليمون والبرتقال

تعتبر الحمضيات مصادر ممتازة لفيتامين سي ومضادات الأكسدة، لذا إضافة شرائح الليمون أو البرتقال إلى الماء يمنحه نكهة منعشة، و يساعد أيضًا في تعزيز صحة جهاز المناعة و يساعد في عملية إزالة السموم من الجسم ومده بالطاقة اللازمة.

الفراولة والتوت:

هذه الفواكه غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات، لذا إضافة الفراولة أو التوت المقطع إلى الماء يمنحه نكهة لذيذة ويعزز صحة جهاز المناعة ويزيد من رطوبة الجسم وتجديد الطاقة.

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