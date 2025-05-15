سر الشباب.. 6 خضروات تقوي المناعة وتمنحك طاقة طوال اليوم

كتبت- نرمين ضيف الله

لا شك في أن بعض الخضروات توفر مزيجًا فريدًا من الفيتامينات والمعادن التي تجدد نشاطك وتحافظ على شباب خلاياك، لتشعر بالحيوية من الداخل وتبدو متألقًا من الخارج.

وفي التقرير التالي يستعرض "مصراوي" أبرز تلك الخضروات وفق موقع "هيلث لاين".

السبانخ

غنية بالحديد والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية لإنتاج الطاقة وتقوية المناعة.

البروكلي

يحتوي على فيتامين C ومواد مضادة للأكسدة تقي من الأمراض.

الجزر

مصدر ممتاز للبيتا كاروتين، الذي يدعم صحة الجلد والنظر والمناعة.

الفلفل الأحمر

غني بفيتامين C بمعدل يفوق الحمضيات، مما يجعله فعالًا في مقاومة العدوى.

البنجر

يعزز تدفق الدم ويحسن الأداء البدني والعقلي.

الثوم

يحتوي على مركبات طبيعية مضادة للبكتيريا والفيروسات، ما يجعله داعمًا قويًا للجهاز المناعي.

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