تمارين وأنشطة تساعد على زيادة التركيز وتعزز الذاكرة "واظب عليها"

كتبت: نورهان ربيع

يعاني الكثيرون من ضعف الذاكرة وقلة التركيز، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على النشاطات والحياة اليومية الخاصة بهم. ولكن من الممكن علاج هذه المشكلة عن طريق تناول بعض الأدوية التي يصفها الطبيب المختص، كما يمكن علاجها من خلال القيام ببعض التمارين الذهنية أو العادات والأنشطة اليومية التي تحفّز التركيز وتقوّي الذاكرة. وفيما يلي نوضح بعض هذه التمارين وفقًا لما ذكره موقع Indeed:

1. دوِّن ملاحظات أو قائمة مهام:

تسجيل أي أنشطة تفكر فيها أثناء أداء مهمة ما قد يساعدك على تأجيلها إلى حين إتمامها. على سبيل المثال، قد تتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني بشأن موقف يتضمن مهمة غير تلك التي تقوم بها حاليًا. كتابة تذكير بالبريد الإلكتروني تتيح لك حفظ هذه الذاكرة في مكان خارجي، مما يمنحك المزيد من الطاقة والقدرة على التركيز على المهمة الحالية.

2. تأمَّل لمدة خمس دقائق:

التأمل ممارسة جسدية تساعدك على تعلم كيفية تركيز انتباهك والحفاظ على هدوئك.

3. اقرأ كتابًا طويلًا:

تتطلب الكتب ذات الكلمات الكثيرة تركيزًا مستمرًا لفترات طويلة. فكِّر في تذكُّر الحبكة وسمات الشخصيات بعد الانتهاء من كل فصل، بناءً على معرفتك بالقصة.

4. مارس تمارين رياضية:

تساعدك تمارين القوة وغيرها من التمارين الرياضية على تطوير انضباطك والشعور بمزيد من النشاط. هذه الصفات تساعدك على الحفاظ على تركيزك.

5. مارس الاستماع الفعّال:

الاستماع الفعّال مهارة تُركّز فيها على محتوى المحادثة لتقديم إجابات مفيدة. لممارسة الاستماع الفعّال، حاول التوقُّف بعد حديث شريكك لفهم كلماته والتفكير في ردّك.

6. جرّب لعبة العدّ:

إذا كنت من محبّي الأرقام أو الرياضيات، فقد يعجبك أيضًا تمرين التركيز القائم على العدّ. يمكنك تجربة هذا التمرين في أي مكان، لذا قد يكون مفيدًا إذا كان جدولك مزدحمًا. حاول العدّ تنازليًا في ذهنك من 100 إلى 1.

7. حفظ الأنماط:

تستخدم هذه اللعبة التذكّر المباشر لتدريب قدراتك على التركيز. جرّب وضع الأشياء في صف على سطح مستوٍ، ثم غطِّها ببطانية أو ورقة حتى لا تتمكن من رؤيتها. حاول تذكُّر الأشياء التي كانت في الصف وترتيب ظهورها. يمكنك بعد ذلك كتابة الأشياء في قائمة أو رسمها.

8. أكمل لغز الكلمات المتقاطعة:

أحجيات الكلمات المتقاطعة هي ألعاب ألغاز تعتمد على الكلمات، وتتضمن شبكة من المربعات الفارغة بتكوينات رأسية وأفقية. هدفك هو مطابقة مجموعة من الأدلة لكلمات محددة تناسب كل حرف تمامًا في المربعات. إذا كنت تستمتع بالألغاز وتعلُّم الكلمات غير المألوفة، فقد تستمتع بلعبة الكلمات المتقاطعة.

اقرأ أيضًا:

حسام موافي يحذر من عرض خطير: اذهب إلى الطبيب فورا عند ظهوره

بعد وفاة الفنانة السورية سمر عبد العزيز.. 6 علامات تكشف الإصابة بسرطان الثدي

بعد واقعة طفل البحيرة .. نصائح لتعليم طفلك حماية نفسه من التحرش

6 أبراج ستستعيد حقوقها قبل نهاية 2025.. "هتروق وتحلى"

"ترامب داخل تابوت".. حقيقة نبوءة مسلسل "عائلة سيمبسون" المثيرة للجدل