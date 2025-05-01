نوع تسالي سعره على قد الإيد.. يفعل العجب بصحة القلب

كتبت - آلاء نبيل:

اللب الأسمر من التسالي المفضلة لدى العديد من الأشخاص، دون معرفة تأثيره على الصحة، وتحديدًا صحة القلب.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إن اللب الأسمر يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة، والتي قد يكون لها تأثير إيجابي على صحة القلب، ومنها المغنيسيوم، الذي يُعد معدنًا أساسيًا في تنظيم ضربات القلب والحفاظ على ضغط الدم الطبيعي، وبالتالي يدعم صحة القلب. كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في موازنة تأثير الصوديوم في الجسم، مما يساهم في الحفاظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة.

وأضاف القيعي، في تصريح خاص لـ”مصراوي”، أن اللب الأسمر غني أيضًا بالألياف الغذائية، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب. كما يُعتبر اللب الأسمر مصدرًا جيدًا للأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل حمض اللينوليك (أوميغا-6) وحمض الأوليك (أوميغا-9)، وهذه الدهون الصحية تساهم في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يُحسّن من صحة القلب والأوعية الدموية.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن اللب الأسمر يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل فيتامين هـ والكاروتينات، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي، وهو عامل مرتبط بتطور أمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزنك الموجود في اللب الأسمر يعمل في العديد من العمليات الحيوية في الجسم، بما في ذلك الحفاظ على صحة الأوعية الدموية ووظائف القلب.

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